Produktionsberedare till Tivab i Åryd
2026-01-23
Tekniskt kunnig och gillar helhetsansvar? Som beredare får du kombinera struktur, problemlösning och nära kontakt med produktionen - från ritning till färdig produkt.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som beredare är du länken mellan konstruktion och produktion. Du ser till att underlagen är kompletta och anpassade för tillverkning, planerar och optimerar tillverkningsflödet, samt fungerar som ett stöd för våra svetsare, montörer och plåtslagare i verkstaden.
Vi erbjuder ett omväxlande, utvecklande och roligt jobb med ansvar för:
Genomgång och kontroll av ritningsunderlag
Framtagning av arbetsinstruktioner och stycklistor
Produktionsplanering i samarbete med verkstadschef
Materialbeställningar
Teknisk support till produktionen
Kontinuerlig förbättring av berednings- och tillverkningsprocesser
Kalkylering och visst inköpsarbete
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande roll inom tillverkning, gärna inom plåt och svets eller bearbetning. Med fördel har du en eftergymnasial utbildning som Maskiningenjör med några års praktisk yrkeserfarenhet, gärna mot konstruktion och produktionsteknik.
Vidare är du van att läsa ritningar och har god förståelse för produktionsflöden. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Autocad 2D samt är duktig i Excel och affärssystem. På arbetsplatsen talar vi främst svenska men har internationella kunder runt om i Europa där engelska är ett krav.
Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och trivs i ett mindre team. Du är praktisk och noggrann och gillar att förstå hur saker fungerar och är gärna med och förbättrar dem. Lagspelet ligger dig varmt om hjärtat och du är mån om dela kunskaper med dina kollegor.
Vi värnar om att ständigt utveckla både oss själva och verksamheten och där ansvar, engagemang och flexibilitet är centralt. För att trivas hos oss är du en prestigelös, öppensinnad och serviceinriktad person som trivs i det lilla sammanhanget, men där stora projekt ligger i fokus. I vårt team hjälps alla åt och stöttar in där det behövs, ett bra arbetssätt för att ständigt utvecklas som grupp.
Låter detta som en spännande roll för dig? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vi är ett litet men kompetent företag med cirka 15 medarbetare som arbetar med plåtbearbetning och svetsning. Hos oss sker allt under samma tak - från konstruktion och ritning till produktion och leverans. Vi är ett sammansvetsat gäng där varje roll är viktig, och där samarbete och prestigelöshet är en självklarhet.
Tjänsten som Produktionsberedare är en direktrekrytering där du blir anställd av Tivab. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66.
Plats: Åryd
Start: Omgående
