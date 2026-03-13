Produktionsberedare till Industriföretag i Västerås!
Är du en noggrann lagspelare med teknisk fallenhet, vass på CAD och vill ha en roll där du är länken mellan sälj och produktion? Vår kund i Västerås söker nu en engagerad produktionsberedare, en nyckelroll som tekniskt bollplank mellan sälj och produktion. Du får också möjlighet att implementera förbättringar och projektleda större ordrar.
Start är omgående och urval sker löpande så sök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som Produktionsberedare kliver du in i en roll där teknik möter affärsnytta. Din huvudsakliga uppgift är att fungera som spindeln i nätet mellan sälj och produktion. Du tar vid där säljaren slutar och ser till att kundens önskemål och ritningar omvandlas till konkreta instruktioner. Tjänsten innebär även ansvar för att säkerställa att produktionen flyter smidigt. Det är du som granskar det tekniska underlaget, konverterar filer och ritar upp lösningar i CAD. Du är den person produktionen vänder sig till när ritningar behöver förtydligas, och den säljarna lutar sig mot när de behöver teknisk rådgivning.
Du förväntas identifiera hur processer kan automatiseras eller göras smartare. Du håller ihop säcken, koordinerar mellan olika avdelningar och ser till att alla har rätt information. Detta kräver att du är en kommunikativ person som trivs med att ha många kontaktytor. Det innebär också att du tar ansvar för att skapa en hållbar och effektiv arbetsmiljö, där varje detalj i beredningen bidrar till en trygg produktion.
Du erbjuds
En utvecklande vikariatsroll med goda chanser till förlängning.
En språngbräda i karriären
Modern arbetsmiljö på plats i VästeråsDina arbetsuppgifter
Stödja vid framtagning av produktionsledande offerter
Granska inkommande filer och vid behov rita om dem i CAD för produktion.
Hantera och uppdatera produktionsdata i ERP-system
Konvertera filformat och utarbeta produktionsunderlag enligt kundkrav
Samverka med produktionsavdelningen för LoP och stödja filialer med orderhantering
Hjälpa säljavdelningen gällande produktionsfrågor
Stötta verksamheten i problemlösning inom D365, Vacam och Digisteel
Identifiera möjligheter för systemutveckling och effektivisering av processer
Vi söker dig som
Besitter en god teknisk kommunikationsförmåga
Har gymnasieexamen med rätt erfarenhet eller ingenjörsexamen i början av karriären
Har goda kunskaper i CAD och känner dig bekväm med att läsa tekniska ritningar.
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då arbetsuppgifterna sker på svenska.
Det är meriterande om du har
God förståelse för ingenjörsvetenskap och produktionsprocesser.
Erfarenhet av arbete med offerthantering.
Erfarenhet av affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Nyfiken
Noggrann
Självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
