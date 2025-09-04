Produktionsberedare till Be-Ge Plåtindustri Oskarshamn
2025-09-04
PRODUKTIONSBEREDARE TILL BE-GE PLÅTINDUSTRI AB I OSKARSHAMN
Som Produktionsberedare fungerar du som en brygga mellan kund, utveckling och produktion och bidrar till att optimera metoder och processer för hög kvalitet och effektivitet. Rollen innebär ett ansvar för upprättande av offerter, orderhantering och affärskalkyler i nära samarbete med produktionen. Du är även en viktig del i möten och diskussioner med befintliga och nya kunder för att förstå och säkerställa att leveranser kan ske enligt kundens önskemål.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som Produktionsberedare kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara:Ge tekniskt kompetensstöd vid inköp och försäljning.
Upprätta offerter, kalkyler och beredningar på nya detaljer.
Ta hand om nya produkters beredning och säkerställa produktionsförberedande åtgärder.
Ge teknisk support till kunder och komma med förslag till förbättringar.
Medverka vid kundmöten samt mässor för att utveckla befintliga affärer.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har en teknisk utbildning på gymnasial nivå eller högre och har erfarenhet från tillverkningsindustri med inriktning mot plåtbearbetning. Meriterande är om du har jobbat i affärssystemen Jeeves eller Monitor. Du har ett genuint intresse för teknik och tekniska lösningar och känner dig bekväm i externa sammanhang ut mot kund.
Med stor nyfikenhet och kreativitet driver du ditt arbete framåt. Du har god förmåga av att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Med sinne för ordning och struktur tror vi att du har rätt förutsättningar för att trivas i en projektinriktad organisation med en familjär och genuin kultur.
Att du skriver och talar svenska och engelska flytande ser vi som en självklarhet samt att du har god kunskap i affärssystem och produktionsdokumentation.
Missa inte möjligheten att bli en del av ett kompetent team och ett attraktivt och framåtriktat företag i Oskarshamn!
Välkommen med din ansökan redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som produktionsberedare är en direktrekrytering där du blir anställd av Be-Ge Plåtindustri AB. Arbetstiderna är förlagda till dagtid.I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och eventuella frågor hänvisas till Niclas Olsson via mejl niclas.olsson@eterni.se
ÖVRIGT
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
