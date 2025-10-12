Produktionsberedare / Planering med kunskap i Monitor
Produktionsberedare / Planerare till innovativt teknikföretag i Vislanda
Vill du vara med och utveckla smart produktion i ett högteknologiskt företag? Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i att planera, bereda och effektivisera vår tillverkning - och samtidigt driva utvecklingen inom vårt affärssystem Monitor ERP G5.
Om rollen
Som produktionsberedare och planerare blir du en central del i vårt produktionsteam. Du omvandlar tekniska underlag och ritningar till kompletta produktions och inköpsunderlag i Monitor, och ser till att våra tillverkningsorder flyter smidigt från start till leverans.
I ditt dagliga arbete planerar och prioriterar du produktionen i Monitor, följer upp resurser och leveranstider samt säkerställer att materialflöden och ledtider fungerar som de ska. Du kommer också att driva förbättringsarbete i systemet, analysera och korrigera data, samt utbilda och stötta kollegor för att höja kunskapsnivån i Monitor.
Detta är en variationsrik roll där du blir länken mellan flera avdelningar - en viktig kugge i maskineriet som ser till att vår produktion är både effektiv och pålitlig.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av Monitor G4/G5 och en bakgrund inom produktionsberedning, produktionsplanering eller produktionsteknik i tillverkande industri.
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med god kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för förbättringsarbete. Du tar ansvar, gillar tempo och trivs i en roll där du både får tänka långsiktigt och agera snabbt när det behövs.
Vi värdesätter att du är prestigelös, hjälpsam och har förmågan att inspirera andra. Rätt attityd och vilja att utvecklas tillsammans med oss är minst lika viktigt som erfarenhet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett innovativt och framgångsrikt företag med engagerade kollegor och hög trivsel. Du får arbeta med avancerade produkter som gör verklig skillnad - i en miljö där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Tjänsten är på heltid, med placering i Vislanda.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
