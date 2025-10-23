Produktionsassistent, möten och event till Tekniska Museet
Pointpeople AB / Evenemangsjobb / Stockholm Visa alla evenemangsjobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pointpeople AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sollentuna
, Värmdö
eller i hela Sverige
I 100 år har Tekniska Museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete kan lösa till synes omöjliga utmaningar. Vi är Sveriges tekniska museum, ett kulturhus för teknik och vetenskap som lockar 400 000 besökare årligen. Vi är också en mobil verksamhet som turnerar ut i landet och har två filialer - The Cell i Hagastan och Tekniska i Tensta. Vi skapar upplevelser där barn och vuxna engageras i att bygga den värld de vill leva i. Välkommen till Tekniska museet - en arbetsplats med visionen om innovationslust för en hållbar framtid och stolt vinnare av Årets museum 2025.
Vi har skapat en unik eventmiljö för att förstärka besökarnas helhetsupplevelse samt öka attraktionskraften i spännande mötesmiljö där innovationen står i centrum.
Vi söker nu en ansvarstagande och serviceinriktad Produktionsassistent för möten och event
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra möten och event tillsammans med vårt engagerade eventteam. Tekniska arbetar med både små och stora företagsevenemang, allt från möten och konferenser till galamiddagar, mingel och lanseringar. Vi har ett brett utbud av lokaler och aktiviteter som lockar olika målgrupper.
I rollen får du ett operativt helhetsansvar för genomförandet. Du personalleder arbetet på plats, har ett logistikansvar under eventet samt koordinerar och säkerställer att drift, serviceleverans och gästupplevelse håller högsta nivå. Du har också kundkontakt under eventets genomförande. Du arbetar tätt med våra eventkoordinatorer som ansvarar för planeringen fram till eventet startar, då du tar över ansvaret för genomförandet på plats.
Utöver det tar du själv emot och koordinerar mindre konferensbokningar från första kontakt och offert till uppföljning och fakturering. I tillägg kommer du även hantera bokningar med gruppentré och guidade visningar.
Arbetet innebär flextid som utgår från kontorstider måndag till fredag men arbete även kvällar och helger kan förekomma vid av event. Moment som möblering och lyft eller liknande praktiskt arbete ingår.
Din profil och bakgrund
Du har tidigare erfarenhet av en liknande roll med planering och genomförande av möten och event, gärna från hotell med konferens- och mötesverksamhet alternativt kongress. Tidigare erfarenhet av offerthantering och möteskoordinering är meriterande.
Som person lägger du stor vikt vid struktur, ordning och reda. Samtidigt trivs du i ett högt tempo, är ansvarstagande och har en naturlig förmåga att lösa problem snabbt och professionellt. Du har ett utåtriktat, prestigelöst och pragmatiskt arbetssätt. Med din servicekänsla och närvaro på plats skapar du trygghet för både kunden och medarbetarna.
Du har lägst gymnasiekompetens och en relevant eftergymnasial utbildning inom branschen är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Låter detta som du?
Välkommen med din ansökan snarast, urval och intervjuer sker löpande. I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Pointpeople Rekrytering. För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta Helena Larson, 070-753 33 10
Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pointpeople AB
(org.nr 556743-3445) Arbetsplats
Pointpeople Jobbnummer
9571533