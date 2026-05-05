Produktionsarbete inom farligt avfall - Kristianstad
2026-05-05
Är du en noggrann, nyfiken och ansvarstagande person som vill arbeta med sortering på vår filial? Vill du bidra till en trygg och hållbar hantering av material som kräver rätt kompetens, samtidigt som du utvecklar din expertis? Då kan rollen som Produktionsarbetare i Kristianstad vara helt rätt för dig!
Arbetsuppgifter
I denna roll har du central funktion i vårt arbete med att hantera farligt avfall/farligt gods. I ditt dagliga arbete kommer du att klassa, sortera och märka farligt avfall enligt gällande instruktioner, lagar och riktlinjer. Du ansvarar för mottagningskontroll av inkommande material där du gör bedömningar och analyser. Du lossar, lastar och förflyttar material med hjälp av maskinell utrustning.
Exempel på fler arbetsuppgifter:
Samarbeta med interna funktioner kring frågor om farligt avfall/farligt gods
Emballera, märka och packa material för säker och korrekt transport
Ha kontakt med kunder samt chaufförer som kommer in till filialen med material
Bidra till arbetsmiljö-, kvalitets- och säkerhetsarbete på filialen
Registrera leveranser från kunder med hjälp av läsplatta/Ipad
Arbetstiderna är 07.00-16.00, måndag-fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trygg i att ta ansvar. Du har lätt för samarbete och att arbeta självständigt. Rollen innebär många kontaktytor - därför är det viktigt att du kommunicerar tydligt och trivs i mötet med andra människor. Vidare tar du naturligt eget initiativ och driver ditt arbete framåt. Vi ser också att du har ett starkt säkerhetstänk och följer rutiner med noggrannhet. Du uppskattar en roll där du får utvecklas, lära nytt och vara del av ett nära och kompetent team.
Kvalifikationer
Krav:
Minst 1 års arbetslivserfarenhet från industrin, produktion, återvinning eller annan typ av verksamhet som är lik vår
B-körkort
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska
God datorvana
Truckkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med farligt avfall eller farligt gods
ADR-utbildning
Här kan du utvecklas!
Vi erbjuder en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Våra medarbetare på denna anläggning trivs bra här och stannar ofta till pensionen. Din medarbetarresa börjar med en gedigen introduktionsutbildning som sker både digitalt och lokalt. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är 5 maj, men då urvals sker löpande så ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. https://www.stenarecycling.com/sv/karriar/var-rekryteringsprocess/
kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Martin via mailto:martin.bjorck@stenarecycling.se
Varmt välkommen med din ansökan. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
291 63 KRISTIANSTAD
