Produktionsarbetare till vår kund i jordbro
Yourstaff 365 AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Stockholm
Om jobbet
Är du noggrann, ansvarsfull och tycker om ett fysiskt arbete? Hos vår kund får du vara med att förädla deras charkprodukter som består mest av olika fläskdetaljer. Vår kund är ett familjeägt företag och är en av Sveriges mest kända producenter av charkprodukter.
Arbetsbeskrivning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att bereda och paketera våra produkter. Du deltar i den dagliga driften på den linjen du placeras på. Du kommer att arbeta med blandningsmaskiner, fyllningsmaskiner och/eller etikett- och datummärkningsmaskiner. Det är ett fysiskt arbetet så tjänsten kräver en god fysik.
Våra arbetstider ligger både på dag och kväll, dock inte skiftarbete. Måndagar till torsdagar arbetar du något längre för att gå hem tidigare på fredagar. Möjlighet till övertid vid produktionstoppar.Publiceringsdatum2025-09-23Kompetenser
God inställning till nya arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Om Yourstaff

Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik och industri. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten.
