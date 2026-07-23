Produktionsarbetare till teknikbolag!
Wrknest AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-07-23
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, Solna
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Om tjänsten: Ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för digital identitet och säker kommunikation söker nu en noggrann och engagerad produktionsmedarbetare. Du kommer att stötta teamet i tillverkningen av personliga säkerhetsprodukter i en teknisk produktionsmiljö där kvalitet, leveransprecision och förbättringsarbete är centralt.
Dina framtida arbetsuppgifter: Du får en viktig roll i att säkerställa att produkterna tillverkas enligt högt ställda krav på kvalitet och leveranstid. Arbetet innebär att följa etablerade processer, hantera produktionsutrustning och bidra till utveckling av produktionsavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillverkning av produkter enligt rätt kvantitet, kvalitet och kostnad
Följa rutiner för drift av produktionsutrustning
Utföra enklare felsökning och justering av maskiner
Rapportera avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
Delta i förbättringsarbete
Följa interna riktlinjer och policys
Vi söker dig som: Har tidigare erfarenhet från produktions- eller tillverkningsmiljö, gärna inom teknik eller elektronik. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete i produktion
God teknisk förståelse
Förmåga att följa processer och instruktioner
Flytande kunskaper i svenska
Meriterande:
Erfarenhet av enklare maskinunderhåll
Kunskap inom förbättringsarbete, exempelvis Lean
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Övrig information:
Start: Omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid, med möjlighet till flexibla arbetstider
Anställningsform: Konsultuppdrag på 6 månader med goda chanser till förlängning
Vi arbetar med löpande urval, välkommen med din ansökan!
Om uppdragsgivaren: Företaget är en del av en internationell koncern inom digital identitet och säker kommunikation. Deras lösningar används av både privata och offentliga aktörer världen över. I Sverige har verksamheten ett starkt fokus på innovation, säkerhet och kvalitet.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111247-2112554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
10009706