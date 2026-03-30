Produktionsarbetare till Stena Recycling i Umeå!
2026-03-30
Är du en serviceinriktad lagspelare som vill bidra till en hållbar framtid?
Vi på StudentConsulting söker nu säsongsarbetare till Stena Recycling i Umeå för perioden v. 24 till v. 33. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill få erfarenhet inom återvinningsindustrin och samtidigt göra en positiv insats för miljön!
Som produktionsarbetare blir du en viktig del av Stena Recyclings värdekedja på filialen i Umeå och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot avfall, sortera, väga,omemballera och lasta material samt uppdatera lager. Du arbetar i våra digitala system där du registrerar kontrollerat material samt har kontakt med kollegor gällande materialet. Du kommer även att lasta och lossa lastbilar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Göra reklamationer vid behov
Kvalitetssäkra in och utgående material
Inventera lager
Ställa i ordning material för utleverans
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en ödmjuk och strukturerad person som gillar att ta ansvar och arbeta med varierade arbetsuppgifter. Du är noggrann, förstår att säkerheten kommer först samt har respekt för lagar och rutiner. Du har enkelt för att leda dig själv. Du motiveras av att utvecklas och lära dig nytt varje dag.Publiceringsdatum2026-03-30Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
B-körkort
Maskinförarbevis för hjullastare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande: Behörighet för grävmaskin samt truckkort (B1).
Som produktionsarbetare blir du anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Stena Recycling. Här får du en spännande och utvecklande arbetsplats med kunniga och hjälpsamma kollegor. Vi ger dig en gedigen introduktion och ser till att du får de bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll.
Tjänsten är placerad i Umeå och arbetstiderna är dagtid, 07:00-16:00.
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag! För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare: Lydia Kvist på lydia.kvist@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
901 31 UMEÅ
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com
