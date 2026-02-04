Produktionsarbetare till Skrotfrag Agnesberg
2026-02-04
På Skrotfrag återvinner vi de allra flesta sorters avfall. Tillsammans sparar vi på jordens resurser och bidrar till en bättre värld. Skrotfrag söker nu en maskinförare till Agnesberg, en av Sveriges största produktionsanläggningar inom metallåtervinning. Du blir en del av en dynamisk arbetsplats som återvinner med omtanke och är i ständig utveckling
Om rollen
Som produktionsarbetare är din huvudsakliga arbetsuppgift att övervaka transportbanden och inspektera materialet för eventuella avvikelser. Det innebär att du ska handsortera material vid sorteringsband, och hittar du avvikelser i kvalitén ska du meddela detta. I arbetsuppgifterna ingår det också att städa och sköta underhåll av arbetsplatsen.
Vi ser att du har följande kvalifikationer
B-körkort
B-körkort

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Publicineringsdatum 2026-02-04

Dina personliga egenskaper
För att lyckas hos oss är det viktigt att du har en positiv inställning till dina arbetsuppgifter, för arbetet är både bullrigt och smutsigt. Vi vill att du som söker är ansvarstagande, strukturerad och noggrann, du ska också vara initiativtagande och prestigelös. Om du dessutom är en lagspelare, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs, kan du vara den vi söker.
Erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande roll där du får arbeta tillsammans med drivna och professionella kollegor i ett företag som drivs av utveckling och med en stark framåtanda. Vi har kollektivavtal med tillhörande försäkringar och tjänstepension samt friskvårdsbidrag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Ansökan och frågor kring tjänsten
Låter det här som en spännande tjänst? Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 mars. Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Håkan Öhrling på telefonnummer 0708 - 752806.
Familjeföretaget Skrotfrag AB grundades redan 1972, med affärsidén att samla in skrotbilar och bearbeta dessa för återvinning, med hjälp av en mobil bilpress. I dag har Skrotfrag tre produktionsanläggningar, samt 26 filialer i mellersta Sverige. Företaget är en av de ledande aktörerna inom återvinning av järn och metaller, men även en aktör för övriga resurstillgångar. Tillsammans med kunder återvinner Skrotfrag för framtiden med omtanke inom ett stort antal branscher. Skrotfrag har närmare 200 medarbetare och omsätter 1.8 Mdkr. www.skrotfrag.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Skrotfrag AB
(org.nr 556159-6759), https://www.skrotfrag.se/sv/
Stokkebyes Kvarnväg 15
)
424 21 AGNESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9723935