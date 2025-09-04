Produktionsarbetare till Myhre Miljöprodukter i Ulricehamn
2025-09-04
Är du en engagerad och tekniskt intresserad person som trivs i produktion? Har du truckkort och gillar att ta eget ansvar i ett mindre team? Då kan rollen som produktionsarbetare hos Myhre Miljöprodukter i Ulricehamn vara din nästa utmaning - där du får ta del av ett spännande arbete i en dynamisk produktion som värnar både kvalitet och hållbarhet!
Myhre Miljöprodukter AB är ett tillverkande företag i Ulricehamn som ingår i den norska koncernen IHG Holding AS. Företaget arbetar med innovativa och hållbara plastprodukter som bidrar till bättre miljö och långsiktiga lösningar för kunder inom flera olika branscher. Produktionen i Ulricehamn är en mindre enhet med ett nära samarbete mellan kollegorna, där engagemang, självgående medarbetare och laganda är avgörande för framgången.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en produktionsarbetare till vårt team i Ulricehamn. Arbetet innebär produktion av plastprodukter, där du kommer arbeta operativt vid maskiner och vara en viktig del i hela tillverkningsprocessen. Har du tidigare erfarenhet av extrudering och maskinhantering är det en stor fördel.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda till tvåskift. Start sker så snart vi hittar rätt kandidat.
Detta är en direktrekrytering där du anställs direkt hos Myhre Miljöprodukter.
I rollen som produktionsarbetare kommer du att:
• Du kommer ansvara för maskinell extrudering av plaströr, plock- och packuppgifter, samt löpande kvalitetskontroller. Vid driftstörningar bidrar du till att snabbt återuppta produktionen.
• Maskinstart och -stopp ingår i det vardagliga arbetet, liksom registrering av produktionsmängder och avvikelser i system.
• Hantera truckkörning (krav) samt eventuellt andra lyftverktyg.
• Dokumentera arbetsmoment och rapportera till produktionssystem
• Bidra till förbättringsarbete, såsom optimering av produktion och arbetsmetoder Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann, social och initiativtagande person som trivs i ett mindre team. Du är van att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av maskinell produktion, gärna inom extrudering (meriterande)
• Truckkort (krav).
• God datorvana och erfarenhet av produktionsstyrsystem eller liknande.
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av extrudering, plaströrsproduktion eller formsprutning.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Självgående och initiativtagande - du vill utveckla och förenkla vårt arbetssätt.
• Noggrann och strukturerad - du säkerställer kvalitet och effektivitet.
• Teletekniskt intresserad och nyfiken - du trivs med att lära och förstå produktionsprocesser.
• Samarbetsvillig och positiv - du bidrar till ett gott arbetsklimat även under press.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Erica Seeger tel 0707274427. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast den 9/9. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
