Produktionsarbetare till fabriksmiljö i Norrtälje
Worknordic Group AB / Grovarbetarjobb / Norrtälje Visa alla grovarbetarjobb i Norrtälje
2026-08-02
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Vår kund är en svensk producent av prefab-stommar. De tillverkar och monterar stålkonstruktioner och betongelement för alla typer av byggnader som kontor, hotell, offentliga byggnader och större flerfamiljshus.
Produktionen väntas öka och företaget behöver nu anställa ytterligare två Produktionsarbetare/fabriksarbetare till en avdelning som främst arbetar med håldäck.Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
Som fabriksarbetare kommer du att jobba i en prefab-fabrik med tillverkning av prefabricerade betongelement, i synnerhet håldäck. Arbetet kan vara fysiskt krävande och i högt tempo i varma temperaturer, så vi söker dig med god fysik och hög arbetsmoral.Kvalifikationer
• Du har tidigare erfarenheter inom bygg, betong, byggmontage, tyngre fabriksarbete eller industriellt arbete inom prefab
• Du har god fysik
• Du klarar av att arbeta även vid varmare temperaturer
• Du pratar svenska eller bra engelska (t ex polska och engelska)
• Du innehar b-körkort och har tillgång till egen bil (om du inte bor i nära relation till arbetsplatsen)
Uppstart:
August 2026
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Arbetsort:
Norrtälje
Antal tjänster:
2
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001)
761 48 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Partner
Kim Klingström kim@wngroup.se +46733341636 Jobbnummer
10017951