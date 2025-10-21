Produktionsarbetare till Bröderna Nilsson
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg
2025-10-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du noggrann, gillar fysiskt arbete och vill jobba med paketering inom livsmedelsproduktion? Vi söker nu produktionsarbetare i Göteborg.
Vår kund inom köttproduktion söker nu produktionsarbetare. De strävar alltid efter att leverera de bästa köttprodukterna till sina kunder. Med noga utvalda råvaror och traditionella metoder, tar dem varje steg i produktionen på största allvar. Nu behöver vi förstärka produktionsteamet för att möta den ökade efterfrågan på deras produkter. I tjänsten är du anställd hos StudentConsulting och arbetar som uthyrd konsult till vår kund Bröderna Nilsson.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Tillverkning och paketering av produkter
• Hantering och förvaring av färdiga varor enligt strikta hygienkrav
• Kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna håller hög standard
Tjänsten är på heltid och planeras att starta i slutet av oktober/början på november. Uppdraget förväntas pågå under cirka 2-3 månader.
Arbetstiderna är främst måndag-fredag 06:00-15:00. Andra arbetstider kan förekomma. Arbetsplatsen ligger i Hisings Backa i Göteborg. Tjänsten inleds med en betald upplärning i arbetsuppgifterna.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är passionerad, hängiven och pålitlig som kan ansluta till köttproduktionen. För att lyckas i rollen behöver du vara duktig på att anpassa dig till nya arbetsuppgifter och vara van att arbeta i ett högt tempo. Du behöver ha en god fysik och inte vara rädd för att hugga i.
Krav för tjänsten är att du:
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har god fysik och klarar av tunga lyft
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom köttproduktion.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Vi går igenom urvalet löpande och håller intervjuer tills alla tjänster är tillsatta!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9568067