Produktionsarbetare till återvinningsanläggning
KFX HR-partner Skandinavien AB / Renhållningsjobb / Sundsvall Visa alla renhållningsjobb i Sundsvall
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Sundsvall
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
För kunds räkning söker vi nu en produktionsarbetare till deras återvinningsanläggning. Hos detta företag erbjuds lösningar inom återvinning och cirkulära tjänster över hela landet. Kunder finns inom många olika branscher, från detaljhandel och tillverkande industri till verkstadsindustri. Med omtanke och säkerhet i fokus finns en ständig strävan efter utveckling, och nu eftersöks en ny kollega som vill vara med och ta nästa steg.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär främst arbete med hantering av material på en återvinningsanläggning. Ansvar ingår för att inkommande och utgående material uppfyller kvalitetskrav enligt gällande bestämmelser. Rollen innefattar även visst ansvar för förebyggande underhåll av maskiner och utrustning samt daglig rapportering. Arbetet är varierande, fysiskt krävande och sker till stor del utomhus.Kvalifikationer
Erfarenhet av industriarbete eller liknande arbetsuppgifter är meriterande
Truckkort och/eller erfarenhet av hjullastare är en fördel
God fysik och förmåga att arbeta med fysiskt krävande uppgifter
Tekniskt intresse och förståelse för maskiner är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Noggrannhet och ansvarstagande i arbetet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#MPA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163760-2128787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143), https://kfx.teamtailor.com
Universitetsallén 32 (visa karta
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852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
10020332