Produktionsarbetare projekt till Livsmedelsgrossist i Ulricehamn
Athletic Work Nordic AB / Lagerjobb / Ulricehamn
2025-10-17
Om företaget som ligger i Ulricehamn:
Säljer och hanterar ett brett sortiment av livsmedel från främst europeiska producenter. Lagerarbete inkluderar mottagning, kvalitetskontroll, temperaturstyrd förvaring och orderplockning med fokus på hygien och korrekt hantering av kylvaror.
Arbetsuppgifterna:
Packning av lådor till specialförsäljning för högtider
jobba i team för att nå uppsatta mål per dag
Arbetstider mån-tor 06:30-16:15 & Fre 06:30-14:00
Vi söker dig som:
Som vill visa framfötterna och lära sig en ny tjänst
Gillar att jobba i team mot mål
Snabblärd och snabbfotad
Gärna idrottsbakgrund
Vi erbjuder:
Projektanställning t.o.m 11 Januari med möjlighet till fortsättning
Marknadsmässig lön och och förmåner enligt kollektivavtal
Start omgående
Vilka är vi:
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
Athletic Work
Linus Westerlund linus.westerlund@athleticwork.se
