Produktionsarbetare med utvecklingsmöjligheter - Göteborg
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Trivs du med ansvar och praktiskt arbete? Då är detta din chans att växa och utvecklas mot en framtida ledarroll!
Vi söker nu en arbetsvillig produktionsarbetare till vår kund i Göteborg. Här får du vara med i hela produktionskedjan, från order till färdig produkt. Arbetet är praktiskt och varierat, med uppgifter som kräver noggrannhet och ansvar. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och på sikt ta större ansvar, exempelvis som teamledare eller produktionsledare.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
• Ta emot order och förbereda material
• Ställa in och justera maskiner
• Läsa ritningar och mäta upp enligt specifikation
• Kontrollera kvalitet och utföra felsökningar
• Pressa och bearbeta metall
• Bidra till förbättringsarbete i produktionen
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 07:00-16:00. Tillträde i tjänsten sker enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och har ett naturligt driv att göra saker bättre. Du är noggrann, initiativrik och ansvarstagande - en person som andra kan lita på och som gärna tar ledning när det behövs.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete inom produktion, industri eller hantverk
• Grundläggande matematiska kunskaper och datorvana
• Erfarenhet av ritningsläsning och arbete i CAD
• Intresse för att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Tidigare erfarenhet är meriterande, men viktigast är att du har rätt inställning och vilja att växa i din arbetsroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
