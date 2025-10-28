Produktionsarbetare | Abetong | Heltid | Falkenberg
2025-10-28
Vill du ta nästa steg i din karriär inom produktion? Då har vi jobbet för dig! Vi på Manpower söker nu produktionsarbetare till Heidelberg Materials Precast Abetong AB i Falkenberg. Hos oss får du arbeta med högkvalitativa byggmaterial i en innovativ och dynamisk arbetsmiljö. Vi erbjuder en spännande vardag med varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter till utveckling. Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Heidelberg Materials Abetong AB. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden i Falkenberg.
Om jobbet
Som produktionsarbetare hos oss får du en central roll i vårt team och arbetar med produktion av sandwichväggar samt gjutning av formar enligt noggranna instruktioner. Arbetet är fysiskt och kräver att du trivs med att använda hela kroppen under dina arbetspass. Vi erbjuder en stimulerande miljö med högt tempo och mycket teamwork!
Övrig information
* Placeringsort: Falkenberg
* Start: Omgående
* Arbetstider: Dagtid måndag-fredag från 07:00-16:00
Är du rätt person för tjänsten?
Vi letar efter en kvalitetsmedveten och detaljorienterad produktionsarbetare som trivs med ett fysiskt arbete och inte räds att ta i när det behövs. Du är nyfiken, vill utvecklas och har en stark vilja att lära dig mer. För att lyckas i rollen är du noggrann, engagerad och trivs i ett högt arbetstempo. Du har även förmågan att arbeta självständigt, men fungerar lika bra i teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten
* Tidigare industrierfarenhet
* Körkort och tillgång till bil
* Flytande svenska i tal och skrift
* God fysik
Meriterande
* Truckkort
* Erfarenhet av ritningsläsning
* Tidigare arbete som snickare
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidstjänst eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
