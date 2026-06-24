Produktionsansvarig till växande legotillverkare inom verkstadsindustrin
Robotec Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Gislaved Visa alla maskiningenjörsjobb i Gislaved
2026-06-24
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Vill du vara med och utveckla en modern produktionsverksamhet där kvalitét, leveransprecision och kundfokus står i centrum?
Vi söker nu en produktionschef/Produktionsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för vår tillverkning.
Tjänsten passar dig som har erfarenhet från verkstadsindustrin där bl a svetsning, robotsvetsning och kantpressning är en del av tillverkningsprocessen.
Som produktionschef ansvarar du för att leda och utveckla produktionen. Du säkerställer att verksamheten når uppsatta mål avseende kvalitét, leveranssäkerhet, produktivitet och lönsamhet.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet inom produktionen
Truckkörning av gods inom produktionen
Ansvara för planering
Säkerställa hög leveransprecision
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och ordning i produktionen.
Följa upp produktionsmål.
Coacha och utveckla våra medarbetare
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledande befattning inom metallindustrin
Arbetar strukturerat och har förmåga att prioritera i en verksamhet med varierande kundorder
Har erfarenhet av svetsning och plåtbearbetning
Har goda kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av legotillverkning och kundorderstyrd produktion
Erfarenhet av affärsystemet Monitor
Teknisk utbildning inom produktion, svetsning och robotsvetsning
Truckkort Dina personliga egenskaper
Handlingskraftig och lösningsorienterad
Driven att utveckla produktionen och våra medarbetare
Samarbetsvillig
Vi erbjuder
Ett stabilt företag med lång erfarenhet av legotillverkning
En roll i företaget med stort ansvar och möjligheter att påverka
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: monica@robotec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robotec Aktiebolag
(org.nr 556481-6717)
Plåtgatan 5 (visa karta
)
333 33 SMÅLANDSSTENAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Robotec AB Kontakt
Inköp/ekonomi/personal
Monica Söderberg monica@robotec.se 0702885792 Jobbnummer
9977343