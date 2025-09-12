Produktionsansvarig Med Helhetsansvar För Produktion Och Lager - Floattech
2025-09-12
Floattech är ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar flytbryggor och badramper till vatten för vattennära miljöer. Sedan starten 2007 har vi haft en tydlig ambition - att skapa tillgänglighet för fler, med omtanke om både människor och natur. Våra varumärken EasyFloat®, EasyStart® och EasyTrail® står för premiumprodukter som kombinerar funktion, hållbarhet och användarvänlighet och som används av allt från privatpersoner och föreningar till kommuner och internationella organisationer. Produktionen sker till stor del i vår egen fabrik i Småland, där vi har kompetens inom både formblåsning och svetsning. Genom att själva äga hela kedjan - från utveckling och tillverkning till installation och service - kan vi garantera kvalitet i varje detalj och leverera lösningar som håller i längden. Läs gärna mer om oss på www.floattech.se.
Hos Floattech kliver du in i en verksamhet som är mitt uppe i en spännande tillväxtresa. Vi tillverkar och levererar premiumlösningar för vattennära miljöer och nu söker vi dig som vill ta helhetsansvaret för produktion och lager. Rollen är ny och du får möjligheten att både forma rutinerna i vardagen och vara med på resan när vi bygger för framtiden. Här får du vara den som skapar struktur och ordning i flödena - samtidigt som du är nära verksamheten och ser till att vardagen fungerar.
Som PRODUKTIONSANSVARIG hos oss leder du den dagliga produktionen. Du fördelar resurser, coachar ett mindre team och säkerställer både hög kvalitet och leveransprecision. Du är närvarande i verksamheten, både som ledare och som en del av arbetet och du driver utvecklingen av processer och arbetssätt för att göra produktionen effektivare i takt med att vi växer. Till rollen hör även ansvar för lager och materialflöden - att skapa ordning och planering så att rätt material finns tillgängligt för produktionen. Under perioder med högt tryck krävs full kontroll och effektivitet i flödena, medan lugnare perioder ger utrymme att utveckla lagret och arbetssätten. Som en naturlig del av helheten hanterar du även operativa inköp av material och komponenter. Det handlar främst om att genomföra beställningar, följa upp ordererkännanden och säkerställa att rätt material finns på plats i tid.
Hos oss får du en roll där du gör skillnad på riktigt. Vi är en mindre men växande organisation där alla hjälps åt, vilket betyder att du får både ansvar och delaktighet i hela verksamheten. Samtidigt blir du en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa - där du inte bara driver vardagen utan också är med och bygger strukturerna för framtiden. Vi är ett entreprenöriellt bolag som nu ska ta nästa steg, där varje medarbetare är en nyckelspelare. Hos oss tror vi på en platt organisation och högt ansvarstagande - och vi drivs tillsammans av våra värderingar: Kundfokus, Ansvarstagande och Framåtlutat.
DIN PROFIL
Vi tror att du har erfarenhet från produktion och lagerflöden, gärna i en mindre eller medelstor industriell verksamhet. Har du dessutom arbetat med drift av produktionsutrustning, som formblåsningsmaskiner, är det meriterande, dock inget krav. Du har god digital vana och är van att arbeta i affärssystem, gärna med intresse för att utveckla digitala stöd och verktyg som effektiviserar arbetet. Du är strukturerad och organiserad, kan skapa ordning och överblick i arbetet och klarar av att prioritera även när många saker händer samtidigt. Som person är du ansvarstagande och självgående, någon som tar ägarskap för helheten och driver arbetet framåt. Du är prestigelös och trivs i en roll där du både leder och själv bidrar praktiskt i vardagen. Vi ser också att du är flexibel och anpassningsbar - du kan snabbt växla mellan strategiska och operativa uppgifter och uppskattar en vardag som förändras.
Floattech är i en tillväxtfas med hög förändringstakt, vilket gör att vi söker en person som inte bara hanterar förändringar utan också trivs i en miljö där mycket händer och nya rutiner etableras löpande.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Floattech med FindMood.
ansvarig rekryterare är Sanna Thituson
Ersättning
Enligt överenskommelse
