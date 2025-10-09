Produktions-/platschef Väg och anläggning Norr - Kramfors
Vi bygger där Norrland växer
På Skanska Väg och anläggning bygger vi broar, vägar och utför infrastruktur- och anläggningsprojekt. Vi bygger samhällen, och vi jobbar med projekt som gör skillnad för både näringsliv, stat och kommun. Vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller säkerhet och hållbart byggande. Nu behöver vi fler som vill vara med och göra jobbet på riktigt.
Led våra anläggningsprojekt i Kramfors - med fokus på säkerhet och hållbarhet
Vill du ta ett tydligt ansvar och vara med där det verkligen händer? I Kramfors söker vi nu en produktionschef som vill driva väg- och anläggningsprojekt med fokus på hållbarhet, säkerhet, produktivitet och lönsamhet. Hos oss får du ett helhetsansvar för produktionen i ett eller flera projekt. Du leder både den dagliga driften och den övergripande planeringen, och har ansvar för projektens ekonomi, personal och resultat. Du skapar rutiner för att identifiera och följa upp arbetsmiljö- och säkerhetsrisker, och ser till att kommunikationen inom projekten fungerar smidigt
I arbetet ingår till exempel att:
- leda produktionsmöten
- samordna och koordinera arbetet
- arbeta med budgetering, prognos och uppföljning
- upprätta och uppdatera projektplan
- tillämpa och bidra till förbättring av gemensamma arbetssätt
Gör skillnad i varje projekt
Som person är du tydlig och kommunikativ en praktisk problemlösare med känsla för ordning och reda. Som ledare är du lyhörd och samarbetsinriktad och drivs av ett motiverande och coachande ledarskap. På Skanska lutar vi oss mot våra värderingar, på bra dagar och mindre bra dagar är det viktigt att du också håller med och kan hålla i och hålla ut. Du är säkerhetsmedveten och en inkluderande relationsbyggare. Tillsammans bygger vi för människor och med människor.
För den här rollen behöver du:
- Minst 5 års erfarenhet som produktions/platschef eller arbetsledare för mark och anläggningsprojekt
- Goda kunskaper i AMA / MER anläggning
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God IT-vana
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med ditt CV. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 26 oktober.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Kjellsson tel: 010-448 8465.
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
