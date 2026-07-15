Produktions- och verkstadsprofiler till Siemens Energy i Finspång
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Har du erfarenhet från produktion, verkstad eller tillverkande industri och söker nästa steg i din karriär? Adecco söker nu erfarna produktions- och verkstadsprofiler till pågående och kommande uppdrag hos Siemens Energy i Finspång – en världsledande verksamhet inom utveckling och tillverkning av gasturbiner.
Hos Siemens Energy får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk produktionsmiljö där kvalitet, innovation och säkerhet står i fokus. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor och får möjlighet att utvecklas i en internationell verksamhet där modern teknik, innovation och kontinuerlig utveckling står i fokus.
Uppdragen varierar beroende på verksamhetens behov och kan omfatta flera olika roller inom produktion, bearbetning och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
CNC-bearbetning
Maskinbearbetning
Mätteknik
Kvalitetskontroll
Verkstadsarbete
Underhåll och service
Vi välkomnar sökande med erfarenhet från olika delar av tillverkande industri. Oavsett om du har arbetat som CNC-operatör, mätoperatör, kontrollant eller inom annan teknisk produktionsverksamhet ser vi fram emot din ansökan.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från produktion, verkstad eller tillverkande industri
Vana av att arbeta enligt ritningar, instruktioner eller kvalitetskrav
God teknisk förståelse och intresse för industriella produktionsprocesser
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana samt erfarenhet av att arbeta i affärs, kvalitets - eller produktionssystem, exempelvis SAP eller liknande, är meriterande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare:
Sara Sofradzija via Sara.Sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
10003629