Produktions- och Underhållstekniker till Kinna
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Borås
2025-12-09
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Tillsammans arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat på vår planet. Du blir en viktig del i det arbetet!
Vattenfall Vattenkraft söker nu en produktions- och underhållstekniker till Kinna!
Du kommer att ingå i ett team där vi är fyra kollegor som ansvarar för drift och underhåll av Vattenfalls vattenkraftverk och regleringsdammar i Sjuhäradsområdet. Vårt huvudsakliga ansvar är att säkerställa tillgängliga och säkra anläggningar.
Arbetet som produktions- och underhållstekniker är varierande och ansvarsfullt, här kommer exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Löpande och förebyggande underhåll
Inspektioner och tillståndskontroller
Besiktningar och regelbundna ronder av vattenkraftverk och regleringsdammar
Analys, problemlösning och felavhjälpning
Förbättringsprojekt, både på producerande enheter och dammar
Vattenplanering och driftövervakning av kraftverkens elproduktion.
Vi arbetar både utom- och inomhus, bilresor mellan anläggningar är en del av vardagen. Du förväntas ta en aktiv roll i vårt arbete med riskbedömningar och att skapa säkra arbetsplatser där vi är öppna och hjälpsamma.
Vårt team har också beredskap i ansvarsområdet. När du har blivit insatt i rutiner och uppfyller kraven så kommer du att ha beredskap i genomsnitt var femte vecka enligt ett rullande schema.
Vi ingår i Produktionsgrupp Viskan/ Upperudsälven som består av två team. I det andra teamet som utgår från Dals Långed arbetar fem kollegor som har ansvar för våra anläggningar i Upperudsälven. Inom gruppen samarbetar vi kring gemensamma frågor som kan handla om arbetssätt, säkerhet, rutiner och systemstöd. Vi kan vid behov, vid utbildningar och möten träffas utanför ordinarie arbetsområde. Eller vid speciella tillfällen hjälpa varandra mellan etableringarna i Dals-Långed och Kinna.
Vi söker en engagerad och pålitlig produktions- och underhållstekniker inom vattenkraft. Vi erbjuder dig ett fritt och ansvarsfullt jobb i mycket fina omgivningar.
Du har gymnasieutbildning inom el eller mekanik samt erfarenhet av drift, underhåll och teknisk felsökning. Meriterande är kunskap inom automation, elproduktion samt övrig industri. Du är lösningsorienterad, strukturerad och säkerhetsmedveten, trivs med samarbete men klarar även ensamarbete.
IT-vana krävs, liksom B-körkort (BE är ett plus).
Ytterligare information
Placeringsort
Kinna, Marks kommun.
För frågor om tjänsten, kontakta gärna gruppchef Stefan Jansson, 073-322 02 41, stefan3.jansson@vattenfall.com
Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Under vecka 52 och vecka 1 har vi begränsad tillgång att svara på frågor. Skicka gärna ett mail med dina frågor, så återkommer vi så snart vi är tillbaka under vecka 2.
Kom och jobba med oss i vackra Viskan
Tillsammans arbetar vi för en fossilfri framtid. Vattenkraft står för en stor andel av Vattenfalls totala elproduktion, och det är det viktigaste förnybara energislaget såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet.
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 11 januari, 2026. Har du frågor kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, 070-048 76 82, ida.fagelqvist@vattenfall.com
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Företagsbeskrivning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet! Så ansöker du
