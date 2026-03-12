Produktions- och Materialplanerare till Arcos Hydrauliks i Hällaryd
Ljung Kompetensförsörjning AB / Maskiningenjörsjobb / Vetlanda Visa alla maskiningenjörsjobb i Vetlanda
2026-03-12
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljung Kompetensförsörjning AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Nässjö
, Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
Produktions- och Materialplanerare till Arcos Hydrauliks fabrik i Hällaryd
Arcos Hydraulik AB är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av hydraulcylindrar för krävande industriella applikationer. Genom avancerad teknik och specialiserad produktion utvecklar vi långvariga relationer och skapar värde för våra kunder. Vi är serviceinriktade, lösningsorienterade och uppfyller höga krav på prestanda, funktion, kvalitet och pris. Med fabriker i Sävsjö, Hällaryd och Borlänge omsätter vi 300 MSEK och har 155 engagerade medarbetare. Arcos Hydraulik ingår i Dacke Industri AB. Läs mer på www.arcos.se
Nu rekryterar vi en Produktions- och Materialplanerare till fabriken i Hällaryd. Detta är en central roll med ansvar för hela leveranskedjan inkluderat inköp, produktionsplanering, lagerhantering och transportbokning.
På Arcos anläggning i Hällaryd utanför Vetlanda producerar man hydraulikcylindrar och system i dimensioner upp till 15 meter vilket gör att fastighet och maskinpark skiljer sig från systeranläggningen i Sävsjö. På Arcos jobbar man med kundspecifika orders och ofta kortare serier vilket gör att varje order skiljer sig i dimension, längd, utseende och antal detaljer. I fabriken producerar man de allra flesta detaljerna själva och produkten följer en tydlig process genom fabriken. Råmaterial i form av rör och stänger i olika dimensioner köps in, lagerförs och levereras in i produktion i den ordningen de skall användas. Dessa går sedan vidare till CNC-svarvar eller flerop-maskiner där kolvar, cylinders och detaljer bearbetas vidare. När alla ingående komponenter är färdiga svetsas dessa samman och ytor slipas. I nästa steg monteras produkten, provtrycks och slutligen lackeras innan den går vidare till kund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera produktionen av kundspecifika projekt
Utföra plockoperationer mot körplaner
Bokning av transporter
Utvärdera, utveckla och förbättra processer och rutiner för ditt ansvarsområde
Lageransvar inkluderat struktur, utveckling och inventering
Operativt inköp, kontroll av ledtider och lagersaldon, kontakt med leverantörer
Vi söker dig som har:
Minst gymnasieutbildning med relevant teknisk inriktning
Ett par års arbetserfarenhet från inköp, produktionsplanering eller liknande
Vana att kommunicera med externa kontaktytor
Erfarenhet från att ha arbetat i något större affärssystem
Det är meriterande om du:
Arbetat med kundorderstyrd tillverkning
Erfarenhet från ritningsläsning
Erfarenhet från skärande bearbetning
Erfarenhet från att ha arbetat i Monitor
Truckkort B
För att passa för denna tjänst bör du vara ansvarstagande med målsättning att bli självgående där du av egen kraft tar initiativ för att utveckla och förbättra din funktion, ditt arbetssätt och dess processer. Du har god struktur, är noggrann och gillar att ha ordning och reda runt omkring dig och i system. Du är en teamspelare som tycker om att samarbeta med andra och trivs i att ha en central funktion med många kontaktytor. Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet från såväl Office-paket som ett större affärssystem, med fördel från Monitor. Du skriver och talar obehindrat på svenska och engelska.
Arcos Hydraulik erbjuder en anställning i ett stabilt bolag där man med hög kompetens och kvalitativa produkter har en stark plats på en global marknad. Du kommer till ett företag med framtidstro där du får en central roll i vår resa att digitalisera, utveckla och effektivisera våra interna processer.
Omfattning: Heltid / Dagtid
Placeringsort: Hällaryd
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT.
[PM1]Gäller bara Sävsjö och Borlänge. Hällaryd köper färdiga längder
[Ml2]Justerar till "Råmaterial i form av rör och stänger i olika dimensioner köps in, lagerförs och levereras in i produktion i den ordningen de skall användas. "
[PM3]Flyttade ner raden under lageransvaret
[Ml4]Helt okej! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374567-1889761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljung Kompetensförsörjning AB
(org.nr 559341-8568), https://www.ljungkompetens.se
Storgatan 41 (visa karta
)
574 31 VETLANDA Arbetsplats
Ljung Kompetensförsörjning Jobbnummer
9794188