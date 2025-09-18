Produktions och transportplanerare sökes till kund inom betongbranschen
Om kundföretaget
Vår kund är en stor aktör inom betong och prefab. Här arbetar idag runt 60 stycken med allt ifrån konsultation, produktion, leverans och montering. Vi söker nu tillsammans med kund dig som vill vara en i teamet och arbeta som produktions- och transportplanerare.
Som produktions- och transportplanerare ansvarar du för att samordna och optimera produktion och transporter så att verksamheten fungerar effektivt. Du planerar den dagliga produktionen, säkerställer att resurser används på bästa sätt och följer upp att tidsplaner hålls. Parallellt ansvarar du för att planera och optimera transporterna, kommunicera med chaufförer och säkerställa att leveranser sker enligt plan. Rollen innebär löpande kontakt med produktionsansvariga och externa parter och kräver att du snabbt kan hantera förändringar och hitta lösningar vid avvikelser. Detta är en central funktion i organisationen med stort fokus på struktur, samarbete och kontinuerlig förbättring av processer och flöden.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av produktions- och/eller transportplanering, gärna inom industri, bygg eller logistik.
• Är van att arbeta i planeringssystem och har god IT-vana.
• Har en god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar.
• Svenska tal och skrift
• Polska/engelska är meriterande
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning via Konsultia i 6 månader, därefter övergång till anställning hos kund.
Omfattning: Heltid.
Lön: Månadslön enligt överenskommelse.
Placeringsort: Landvetter.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
