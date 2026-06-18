Produktions medarbetare till livsmedelsindustrin i Skövde Heltid
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Skövde
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en viktig del av Sveriges livsmedelsproduktion och vara med och säkerställa att högkvalitativa produkter når kunder över hela landet?
Vi söker nu flera produktions medarbetare till en modern livsmedels verksamhet i Skövde för sommarsäsongen. Uppdraget startar omgående och för rätt person finns mycket goda möjligheter till förlängning efter sommaren.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som produktions medarbetare kommer du att arbeta på en parkavdelning där fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och livsmedelssäkerhet. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Packning och hantering av köttprodukter
Kvalitetskontroller av produkter och förpackningar
Märkning och etikettering
Order plock och emballering inför leverans
Hantering av produktionsutrustning
Städning och rengöring enligt gällande hygienrutiner
Bidra till ett säkert och effektivt produktions flöde
Vi söker dig som
Trivs med fysiskt arbete
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god arbetsmoral och hög närvaro
Kan arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Är en lagspelare med positiv inställning
Har god förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet
Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion, lager, industri eller paketering är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
Truck kort A och B
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God fysik då tunga lyft förekommer
Meriterande
B-körkort och tillgång till bil
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller köttproduktion
Erfarenhet av truck körning i produktionsmiljö
Övrig information
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Period: Sommar uppdrag med goda möjligheter till förlängning
Arbetstid: Måndag–Fredag, dagtid
Plats: Skövde
Omfattning: Heltid
Är du en person som trivs i en produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning - Skövde Jobbnummer
9971093