Produktions jobb i Skövde heltid

2026-04-22
Produktions medarbetare till livsmedelsindustrin i Skövde - start omgående!
Vill du vara med och bidra till både produktion och kvalitet i en snabb, noggrann och dynamisk miljö? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi på Simplex söker nu en engagerad och flexibel medarbetare till vår kunds livsmedelsproduktion i Skövde. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team som tillsammans ser till att produktionen flyter på effektivt och med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Arbeta i produktionen med att förbereda och bearbeta livsmedel
Arbeta vid produktionslinjen med paketering och märkning
Plocka och packa produkter för leverans
Bidra till en ren och säker arbetsmiljö genom daglig städning och ordning
Vi söker dig som
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Kan arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Har erfarenhet från liknande arbete inom livsmedelsproduktion (meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt engagemang för livsmedelssäkerhet
Om dig
Den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och pålitlig.
Du trivs med att arbeta fysiskt och har en positiv inställning till samarbete och struktur.
Tidigare erfarenhet av produktion eller paketering är meriterande men inget krav - viktigast är din inställning och vilja att lära dig.Kvalifikationer
Truck kort A + B
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande:
B-körkort
Tidigare erfarenhet av truck körning
Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: Arbetstider - Måndag-Fredag
Plats: Skövde
Omfattning: Heltid
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
