Produktion Av Livsmedel - Länna - Start Omgående!
Simplex Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Huddinge Visa alla kemiingenjörsjobb i Huddinge
2026-07-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker nu engagerade produktionsmedarbetare till vår kunds livsmedelsproduktion i Länna. Rollen är heltid och innebär arbete i en produktionsmiljö där kvalitet, hygien och noggrannhet är avgörande. Du blir en viktig del i produktionskedjan och bidrar till att färdiga livsmedelsprodukter levereras med rätt standard och i rätt tid.Dina arbetsuppgifter
Arbete vid produktionslinje med montering, fyllning, förslutning eller förpackning av livsmedel
Kvalitetskontroll och visuell inspektion för att säkerställa produktstandard
Rengöring och hygienrutiner enligt fastställda instruktioner
Fördela och utföra enklare maskininställningar och moment i linjen
Registrera avvikelser och rapportera till närmaste chef
Deltagande i inventering och påfyllnad av material vid produktionsstationer
Samarbeta med kollegor för att upprätthålla effektivt flöde och god arbetsmiljö
Vi tror att du är:
Punktlig och ansvarsfull
Noggrann och kvalitetsmedveten
Flexibel och van vid att arbeta i team
Uppmärksam på hygien och följer instruktioner noggrant
Stresstålig och trivs i ett tempo där leveranssäkerhet är viktigtKvalifikationer
Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion eller tillverkning är meriterande men inte ett krav
Grundläggande datorvana för registrering i produktionssystem är meriterande
Erfarenhet av HACCP, hygienrutiner eller livsmedelslagstiftning är en fördel
Förmåga att läsa och följa arbetsinstruktioner på svenska
Arbetstider och omfattning
Omfattning: Deltid
Placering: Länna
Arbetstider: 06:00-15:00/14:45-23:15
Tjänsten tillsätts löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder
Trygg anställning via Simplex Bemanning med möjlighet till förlängning och utveckling
Introduktion och utbildning i arbetsrutiner och hygienkrav
En omväxlande roll i en teamorienterad arbetsmiljö
Fördelsavtal och stöd genom hela anställningsperioden
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsföretag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog – från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen att skicka din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
142 50 SKOGÅS Arbetsplats
Länna Jobbnummer
9994547