Produktion Av Livsmedel - Haninge - Start Omgående!
Simplex Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Haninge Visa alla kemiingenjörsjobb i Haninge
2026-07-07
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Nu söker vi produktionspersonal till vår kund i Jordbro! Vill du vara en viktig del av produktionen i ett ledande företag inom livsmedelsindustrin? Gillar du att arbeta i team, ta ansvar och utföra varierande arbetsuppgifter? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Om tjänsten – Produktionspersonal i Jordbro
Vi söker engagerade medarbetare för heltidstjänster inom produktion. Du kommer att ingå i ett stabilt team och arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet och hygien är i fokus. Rollen innebär varierande uppgifter längs produktionslinjen och möjlighet till utveckling inom företaget.
Arbetsuppgifter – Produktion, packning och kvalitetsarbete
Arbeta vid produktionslinjer med hantering och bearbetning av livsmedel
Packing, märkningsarbete och kvalitetskontroller
Säkerställa att arbetsmoment följer hygienrutiner och säkerhetsföreskrifter
Rapportera avvikelser och bidra till förbättringsförslag
Samarbeta med kollegor för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk arbetsmiljö. Du är flexibel, kan arbeta i ett högt tempo när det behövs och tar egna initiativ för att lösa uppgifter. Erfarenhet från livsmedelsproduktion, industri eller lager är meriterande, men inte ett krav — rätt inställning och viljan att lära är viktigast.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Positiv inställning och god samarbetsförmåga
God kommunikationsförmåga på svenska, i tal och skrift
Fysisk uthållighet och förmåga att stå och utföra manuellt arbete
Erfarenhet från produktion eller livsmedelsindustri är meriterande
Hygien- och säkerhetsmedvetenhet
Anställningsvillkor och förmåner
Tjänsten är heltid med dag- eller skiftarbete beroende på verksamhetens behov. Lön och villkor enligt kollektivavtal. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, tydliga rutiner, introduktion samt goda möjligheter till utveckling och förlängning/övergång till fast anställning.
Om Simplex
Det är vi som är Simplex – ett modernt bemanningsföretag med fokus på utveckling för både företag och individer. Vi matchar rätt person till rätt plats och stöttar i hela processen, från ansökan till uppföljning ute på arbetsplatsen. Våra konsulter arbetar inom produktion, lager, logistik och service över hela Sverige.
Vi tillsätter tjänsterna löpande och välkomnar alla sökande som uppfyller kvalifikationerna. Välkommen med din ansökan — vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
136 25 HANINGE Arbetsplats
Haninge Jobbnummer
9995959