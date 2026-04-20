Produktingenjör - Undervattenssystem till Försvarsindustrin
2026-04-20
Vår verksamhet växer och vi söker nu inom avdelningen Customer Support på affärsenhet Underwater Systems inom affärsområde Kockums Naval nya medarbetare för att stärka våra möjligheter att stötta våra kunders operativa förmåga inom undervattenssystem.
Rollen övergripande
Som produktingenjör kommer du att vara en del av vår supportorganisation som arbetar med studier, utredningar och vidmakthållande/vidareutveckling av underhållskoncept. Du utgör en viktig länk för att bidra med erfarenheter från operativ drift och hantering av aktuella system till stöttning för vår utvecklingsorganisation.
Du kommer även att utgöra ett viktigt stöd till vår egen och våra kunders underhållsorganisationer som säkerställer funktion och prestanda för operativa system. Detta arbete sker både på plats hos våra kunder och i egna lokaler/verkstäder.
Placeringsorter för tjänsten är i Karlskrona. Resor mellan våra siter och till kunder (nationellt och internationellt) ingår naturligt i denna tjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Teknisk analys/utredning (felrapporter, studier m.m.)
Agera ärendeledare för service- och underhållsuppdrag (kalkyl, offert, genomförande och leverans)
Vidmakthållande av tekniskt underlag för operativa undervattenssystem
Delta i projekt och bidra med värdefulla erfarenheter från operativ drift och hantering av undervattenssystem för att stötta vår utvecklingsenhet
Assistera vår produktledning med bl.a. framtagande och vidareutveckling av systemlivscykelplaner
Assistera vid felsökning av system/delsystem, både i operativ miljö som i verkstadsmiljö
Planera och genomföra tekniska utbildningar
Vem söker vi?
Du är en drivande och motiverad lagspelare, redo att på ett prestigelöst och engagerat sätt ta dig an de utmaningar som teamet ställs inför. Du trivs med att utföra arbete både självständigt som i samarbete med andra. Du känner ett starkt intresse av att kunna förstå relationen mellan systemens operativa tillgänglighet, funktion och prestanda i förhållande till våra kunders efterfrågade operativa förmåga. Du värdesätter att skapa och vidmakthålla goda kundrelationer baserat på ömsesidig tillit och affärsmässighet. Du uppskattar att kunna bidra till att utveckla teamets kollektiva förmåga såväl som att positivt bidra till varje enskild arbetskamrats personliga utveckling.
För att passa i rollen bör du ha:
Ingenjörsexamen inom relevant område alternativt bakgrund från Försvarsmaktens Marina verksamhet
God förmåga att läsa och tolka teknisk information
God förmåga till att bygga långsiktiga relationer och att samverka med andra
Goda kunskaper avseende Microsoft Office och PDM-system
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och verbalt
Meriterande
Erfarenhet från utveckling av tekniska system
Erfarenhet av undervattensystem (Torpedsystem, Undervattensfarkoster eller Sensorsystem)
Erfarenhet av att utbilda andra i hantering av tekniska system
Erfarenhet av praktiskt underhåll av tekniska system (elektronik, programvara och mekanik)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells Engineering ingår i Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Charlotte Johansson.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
371 57 KARLSKRONA
Jefferson Wells
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se
