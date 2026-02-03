Produktdesigningenjör till långsiktigt uppdrag
Här utvecklas tekniskt avancerade och hållbara lösningar med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktigt värde. Genom innovativ produktutveckling och smart användning av digital teknik skapas lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.
OM TJÄNSTEN
Som konstruktör hos vår kund blir du en del av ett dynamiskt konstruktionsteam som arbetar med spännande projekt för kunder globalt.
Du erbjuds
En miljö där du kan utvecklas både som konstruktör och som person, samtidigt som du fördjupar dina tekniska kunskaper i produktsortimentet. Initialt arbetar du på plats, men på sikt finns möjlighet till upp till två dagars distansarbete i veckan.
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med orderkonstruktion, inklusive CAD-arbete (Creo) för layout- och detaljritningar samt framtagning av materialspecifikationer i affärssystemet ERP-LN
• Leda tekniska projekt, utvärdera kundspecifikationer och förbereda samt leda konstruktionsstudier för leveransprojekt till kunder världen över
• Utföra mekaniska beräkningar för att verifiera exempelvis vind- och seismiska laster
• Säkerställa kvalitet genom att granska konstruktioner framtagna av kollegor
• Stötta säljorganisationen genom att identifiera tekniska lösningar och ta fram anbuds- och offertunderlag
• Bidra till utvecklingen av avdelningens arbetssätt och verktyg
VI SÖKER DIG SOM
• Har teknisk utbildning inom el- eller maskinteknik
• Har erfarenhet av konstruktionsarbete, med fördel inom mekanisk konstruktion eller liknande produkter
• Har erfarenhet av arbete i 3D-CAD-verktyg
• Har flytande kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i Creo
• Erfarenhet av affärssystem, särskilt ERP-LN
• Erfarenhet av och/eller intresse för masterdata eller dokumentation
• Erfarenhet från tillverkande industri, särskilt design och konstruktion av produkter för olika miljöer
• Kunskaper i svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är hjälpsam och ansvarstagande, med ett målmedvetet arbetssätt och en god känsla för ordning och struktur. Personen är dessutom intellektuellt nyfiken och trivs med att utveckla nya lösningar och fördjupa sin kompetens.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
