Produktdataadministratör på heltid till spännande företag i Malmö
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-02-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vår klient befinner sig i en spännande transformationsresa av sina produktdatasystem. Med en snabbt växande backlog och behov av att snabbt få ut produkter på marknaden i Sverige och Norge, söker de nu en driven Produktdataadministratör för att stärka teamet. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i teamet som ansvarar för att produkterna blir synliga och körbara på klientens e-handelsplattformar i Sverige och Norge. Du kommer att arbeta nära produktägare och säkerställa korrekt och komplett produktdata.
Du erbjuds
I rollen blir en del av ett dynamiskt team på 13 personer som arbetar för att säkerställa att produkter når marknaden effektivt. Du får möjlighet att bidra under en viktig transformationsperiod och utveckla din kompetens inom produkthantering.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att hantera och underhålla produktdatabasen, från att skapa nya artiklar till att säkerställa att all information är korrekt för publicering på klientens e-handelsplattformar.
• Skapa och underhålla nya artiklar och produkter.
• Hantera systemförflyttningar av produktdata såsom priser, texter och bilder.
• Säkerställa att produkter blir körbara på deras sajter i Sverige och Norge.
• Ha löpande kontakt med produktägare för att samla in nödvändig information.
• Bidra till att bibehålla ordning och reda i produktdatasystemen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har förmåga att arbeta strukturerat och med stor noggrannhet.
• Har god analytisk förmåga.
• Har förmåga att snabbt lära sig nya system och processer.
• Är flytande i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
• God kommunikationsförmåga på engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9746250