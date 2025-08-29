Produktchef som brinner för hästar och livet i stallet
2025-08-29
Nu finns ett vikariat som Produktchef för HÄST hos oss på Willab, med placering på vårt huvudkontor i Grevie. Som produktchef brinner du för att utveckla våra produkter och vårt sortiment inom Häst, Stall & Ryttare. Du följer trender och marknaden, identifierar behov och möjligheter för att ständigt utveckla produkter och dess egenskaper så att de vid varje enskilt tillfälle är attraktiva för våra kunder. Du jobbar både med våra egna varumärken och externa. Vi tror att du med fördel har ett stort häst- och djurintresse, och brinner för att hitta och utveckla hitta nya produkter som skapar mervärde.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Leverantörskontakter och marknadskännedom (vad efterfrågas och vad finns tillgängligt på marknaden)
* Aktivt arbete med sortimentet ur ett kommersiellt perspektiv
* Administrera produkterna genom hela dess livscykel
* Stötta säljkåren med kunskap och information samt vid behov följa med till kund för att demonstrera produkterna och även för att lära mer om vad marknaden önskar
* Leverantörsförhandlingar
* Bistå vid frågor och reklamationer från kunder
* Resor till Europa och Asien
Vem är du?
Du är en kunskaps- och faktadriven person som är kommersiellt orienterad, med en mycket god förståelse för produkten. Du är en god kommunikatör som kan inspirera såväl säljkåren som våra kunder. Du tycker om att förhandla med leverantörer och kan tänka såväl taktiskt som strategiskt. Du är en lagspelare, och ser hellre möjligheter än problem.
Vi förutsätter att du är lika bekväm med engelska som svenska i såväl tal som skrift och att du har mycket hög datorvana, främst i Excel. Kunskaper i Navision är ett plus.
Willab erbjuder
Du ansluter till ett stabilt företag som befinner sig en stark tillväxt där du ges möjligheten att vara med och skapa och påverka både ditt eget arbete och verksamhetens fortsatta utveckling. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och tillsammans värnar vi om en hög trivsel på arbetsplatsen och arbetar aktivt för ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat med tydlig "vi-känsla". Du rapporterar till Head of Category Pia Bogren-Lindahl.
Placering & start
Tjänsten är placerad i Grevie, med viss möjlighet till hybridarbete. Tjänsteresor såväl inrikes som utrikes, tex för att besöka mässor och leverantörer. Tillsättningen är ett vikariat på minst ett år och heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdatum är 30 september. Urvalsprocessen sker löpande.
För ytterligare information om tjänsten, kontakta Head of Category Pia Bogren-Lindahl, pia.bogren@willab.se
, 070-669 1171. Ansöker gör du via Recruto, då vi av hänsyn till GDPR inte kan ta emot ansökningar via mail.
Att vara en "lantis"
Att bo på landet, vara en lantis, en liten bonde i själen helt enkelt, kan ge en många fördelar. Och naturligtvis kan man vara en lantis även om man bor i stan. Det har ju att göra med var själen och hjärtat hör hemma.
Willab AB är en ledande leverantör av produkter inom lantbruk, häst, stängsel och byggnation. Vi erbjuder ett handplockat sortiment som är väl anpassat till dagens aktiva lantbruk, hästsport och hobbydjur och bidrar på så sätt till ett enklare och tryggare djurägande. Kvalitet, värde för pengar och smidiga lösningar är självklara krav när vi utvecklar nya produkter. Vi lyssnar till våra kunder, återförsäljare och samarbetar med våra leverantörer för att ligga i framkant och kunna erbjuda säkra och funktionella produkter av hög kvalitet. På Willab.se hittar du över 5000 produkter som på olika sätt underlättar vardagen för djurägaren, lantbrukaren och ryttaren.
Willab AB grundades 1972 mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne, där sortimentet i huvudsak bestod av tillbehör inom lantbruket såsom juverskydd och bindslen till kor till att idag omfatta fem kategorier: Lantbruk, Gårdsutrustning, Stängsel, Häst &stall; ryttare, hästvård och foder tillskott. Tack vare den höga kvalitetsnivån har våra hästvårdsprodukter även blivit efterfrågade i flera världsdelar i de professionella tävlingsstallen.
Våra professionella och erfarna medarbetare är alltid redo att hjälpa dig med dina behov. Vi gör detta med engagemang, kundfokus och ärlighet för att kunna uppnå vår vision:
Vi vill att fler skall upptäcka livet som lantis.
Vår vision och affärsidé bygger på omsorg för djur och natur, hängivenhet och kunskap. Vi vill hjälpa lantbrukaren och ryttaren genom smarta, innovativa produkter som underlättar vardagen i stallet och på gården. Genom en nära dialog med våra kunder har vi möjlighet att utveckla sortimentet och ständigt utveckla vårt utbud efter marknadens föränderliga behov.
VÅRT KUNDLÖFTE - Enkelt, roligt och värdeskapande
Vårt Kundlöfte har sin utgångspunkt i våra drivkrafter, att fler skall upptäcka livet som "Lantis" och att vi värnar om djur och natur.
Det ska vara Enkelt att samarbeta med vännerna på Willab Ersättning
