Produktchef - Marin inriktning (drev) till Swedish Lorry Parts
Performiq AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Swedish Lorry Parts är ett svenskt företag specialiserat på reservdelar som passar till Volvos entreprenadmaskiner, Volvo/Scanias lastbilar & bussar och Volvo Penta/Scanias marine & industri.
Som Produktchef kommer du att arbeta med vår marina sida och ansvara för att ständigt utveckla vårt produktsortiment inom drev, för att möta marknaden på bästa sätt. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en utmanande roll. Här blir du delaktig genom hela framtagningsprocessen där du kommer ansvara för analys av vad som efterfrågas av marknaden, framtagning av produktions- eller inköpsunderlag samt val av tillverkare eller leverantör. Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
• Identifiera behov av nya artiklar utifrån kundönskemål eller från historiska data.
• Föra dialog med leverantörer för att hitta och utveckla nya produkter.
• Säkerställa kvalitet genom utfallsprover, verifiering och provmontering hos kund.
• Samordna materialanalyser i samarbete med externa företag.
• Ha löpande dialog med kunder och delta vid kundbesök.
• Delta på branschmässor, bl.a. i Amsterdam och i Tampa, USA
• Hantera reklamationer och driva ärenden gentemot leverantörer.
• Vara tekniskt stöd till garantiavdelning, mottagningskontroll och teknisk support.
Som Produktchef ansvara du för artikelns hela livscykel - från framtagning och produktutveckling till avveckling när produkten inte längre är lönsam.
Vi arbetar på en internationell marknad med leverantörer och kunder runt om i hela världen.
Swedish Lorry Parts är en organisation där det är högt i tak och nära till beslut, det är ett växande bolag med goda utvecklingsmöjligheter.
Personprofil
För att lyckas i rollen som Produktchef ser vi att du har erfarenhet från den marina branschen, gärna med särskilt fokus på drev. Du har praktisk förståelse för båtteknik och har själv arbetat med montering eller service, samtidigt som du har vana av att arbeta nära kunder och/eller leverantörer i en affärsnära roll.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från marint område, med kunskap om drev
• Har både teknisk förståelse och affärsmässigt sinne
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Är bekväm med att arbeta i olika IT-system och har goda datorkunskaper
Du är driven och självgående med en positiv attityd. Du har en god förhandlingsförmåga och trivs med att kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer. Vidare är du lyhörd och analytisk vilket gör att du kan fatta både snabba och strategiska beslut. Du är affärsmedveten och ser vikten i att arbete med kvalitet.Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Plats: Du kan utgå både från Stockholm och Göteborg.
I Stockholm finns vi i Slagsta Business Center längst E4:an söderut.
I Göteborg finns vi i Tollered men i mitten av november flyttar vi till ett nytt kontor på William Gibsons väg 1A i Jonsered
I denna rekrytering samarbetar vi med PerformIQ. Eventuella frågor besvaras av Mattias Söderberg, rekryteringskonsult, på nummer 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Din ansökan registrerar du enkelt genom att klicka dig vidare genom denna annons, fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9531952