Produktansvarig Trafikledningssystem för Taxi-bolag
Comstream AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Comstream AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Arboga
, Norrköping
, Borlänge
eller i hela Sverige
- ansvar för verksamhetskritiska system i en komplex och samhällsnära miljö.
Vill du arbeta i en central roll med ansvar för verksamhetskritiska trafikledningssystem som används dygnet runt? Vi söker nu en Produktansvarig Trafikledningssystem som vill ta ett helhetsansvar för kravställning, förvaltning och vidareutveckling av system som är avgörande för den operativa verksamheten.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet, teknik och leverantörer och som vill kombinera ledarskap med ett tydligt produkt- och systemansvar.
Om rollen
Som Produktansvarig Trafikledningssystem har du det övergripande ansvaret för organisationens trafikledningssystem samt tillhörande produktionskritiska stödsystem. Själva systemutvecklingen är outsourcad till ett externt konsultbolag, och din roll är att fungera som kravställare, beställare och mottagare av leveranser.
Du leder ett internt team om cirka fem kravställare och systemspecialister och ansvarar för att krav, prioriteringar och uppföljning sker strukturerat, kvalitetssäkert och i linje med verksamhetens behov. Rollen rapporterar till IT-chef och ingår i IT- och digitala utvecklingsavdelningen.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda och ha personalansvar för ett team av interna kravställare och systemspecialister
Samla in, analysera och omsätta verksamhetens behov till tydliga krav på trafikledningssystemet
Vara huvudansvarig kravställare vid upphandling och vidareutveckling av produktionskritiska system
Planera, prioritera och följa upp uppdrag och projekt tillsammans med extern leverantör
Säkerställa stabil drift, tillgänglighet och långsiktig förvaltning av systemen
Följa upp leveranser, avtal, licenser och systemuppgraderingar
Säkerställa god samverkan mellan verksamhet, IT, drift och externa konsulter
Driva arbete kopplat till kvalitet, informationssäkerhet och regelefterlevnad
Rapportera status, risker och framdrift till ledning och relevanta intressenter
Du är även processägare för förvaltningsprocessen och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och samarbetsformer.Publiceringsdatum2026-02-09Profil
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, teknik, systemvetenskap, projektledning eller motsvarande
Flera års erfarenhet av kravställning och/eller systemförvaltning i komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av att arbeta med externa systemleverantörer och konsultbolag
Vana att leda team, gärna med formellt personalansvar
Erfarenhet av projektledning eller samordning av systemutveckling
God förmåga att kommunicera och dokumentera krav på svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av agila arbetssätt och arbete med verksamhetskritiska system med höga krav på tillgänglighet.Dina personliga egenskaper
Rollen kräver en trygg, strukturerad och kommunikativ ledare med god helhetsförståelse för hur verksamhet, teknik och leverantörer samverkar. Du är analytisk, pedagogisk och har lätt för att skapa förtroende i dialogen mellan verksamhet och teknik.
Du arbetar noggrant och metodiskt, har en stark känsla för kvalitet och regelefterlevnad och trivs med att ta ansvar för långsiktig stabilitet och kontinuerlig förbättring.
Organisationen tillämpar office first, med möjlighet till distansarbete en dag per vecka efter överenskommelse.
Tveka inte att ansöka om du tycker att vårt erbjudande låter intressant och känner att du stämmer väl in på kompetensprofilen ovan.
Alla ansökningar hanteras självfallet strikt konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a thriving organization with about 70 employees and offices in Sweden and Bulgaria. We specialize in connecting IT talent to growth companies and delivering high-quality services in software development and technical support. Additionally, we are proud to offer and continually enhance our SaaS platform, Jobshark, for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've experienced substantial growth, and we're excited to continue expanding our operations. If you're looking to join an international organization with a Scandinavian-inspired business culture, Comstream is the perfect place for you. We prioritize your professional growth and foster an environment where you can succeed. At Comstream, teamwork is at the heart of everything we do, and we promote a culture where every voice is heard and respected. Our core principles are rooted in collaboration, empowerment, and freedom, creating a workplace where you can truly make an impact.
For more information, please visit our corporate website at www.comstream.eu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
(org.nr 556945-8911) Jobbnummer
9732796