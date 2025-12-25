Produktansvarig Säljare Luft/Vacuum till Pumpteknik AB
Ps Partner AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-12-25
Vill du arbeta i ett bolag med starkt rykte, djup teknisk kompetens och höga ambitioner?
Pumpteknik är ett ingenjörsföretag som levererar pumpar, systemlösningar och service till kommun och industrier över hela Sverige. Med lång erfarenhet, djup teknisk kompetens och starka partnerskap med ledande leverantörer erbjuder vi produkter och lösningar som skapar driftsäkerhet, effektivitet och långsiktigt värde för våra kunder.
Vi är kända för vår tekniska expertis och förmåga att hitta rätt lösning - oavsett kundens utmaning. På Pumpteknik kombinerar vi ett högt kvalitetstänk med nära kundrelationer och en kultur där vi hjälps åt, tar ansvar och utvecklas tillsammans.
Pumpteknik söker nu en affärsdriven produktansvarig säljare som vill vara med och utveckla vårt affärsområde luft/vacuum i Sverige.
Om uppdraget
Som produktansvarig säljare för vårt luft- och vakuumsortiment får du en nyckelroll i att utveckla affären tillsammans med både kunder och leverantörer. Du ansvarar för försäljning, teknisk rådgivning och affärsutveckling inom ditt produktområde, och du representerar några av branschens mest välrenommerade leverantörer inom vakuumpumpar, fläktar och kompletta luft/vacuumlösningar.
Våra kunder finns inom kommun och industri där våra lösningar används för exempelvis luftning, pneumatiska transporter, processtyrning och för att skapa vakuum i avancerade produktionsmiljöer.
Dina ansvarsområden
Sälja och utveckla affären inom luft/vacuum - från prospekt till nöjd kund.
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
Vara länk mellan leverantörer och den svenska marknaden.
Ta ansvar för budget, resultat och teknisk utveckling inom området.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kombination av tekniskt intresse, nyfikenhet och affärsdriv. Du trivs i en självständig roll där du får stort spelrum att påverka affären och utveckla ditt produktområde.
Du har erfarenhet från:
försäljning till processindustri eller tillverkande industri
tekniska produkter såsom vakuumpumpar, fläktar, kompressorer, industriprodukter eller närliggande teknikområden
För att lyckas i rollen behöver du:
ha stark egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt
vara relationsskapande och trygg i kunddialoger
kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska
vara bekväm med IT-system, CRM och digitala verktyg
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett växande bolag med hög teknisk kompetens
Korta beslutsvägar, stor frihet och möjlighet att påverka
Ett företag med god lönsamhet och långsiktiga kundrelationer
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och kommersiellt
Resor och placeringsort
Tjänsten innebär resor inom Sverige, B-körkort är ett krav, samt några internationella leverantörsbesök per år.Räkna med ett antal resdagar varje månad och några övernattningar.
Placering: Göteborg (förstahandsval) - annan ort kan diskuteras.
Hos Pumpteknik blir du en del av ett lag med stolthet i sitt yrke och där ditt bidrag gör skillnad - både för kunderna och för företagets utveckling.
Intresserad? Perfekt. Registrera din CV och svara på några frågor. Sista ansökan 4 jan 2026. För frågor kontakta Anna Petersson +46 761 717645 anna.petersson@pspartner.se
eller Johan Jacobsson johan.jacobsson@pspartner.se
