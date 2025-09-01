Produktansvarig säljare Blommor, Frukt och Grönt
Sydgrönt Ekonomisk Fören / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg
2025-09-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydgrönt Ekonomisk Fören i Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
SydGrönt Ekonomisk förening är en producentorganisation för c:a 135 svenska odlare. Vi är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker. I koncernen ingår även Mäster Grön AB som levererar prydnadsväxter. Tillsammans med vårt dotterbolag SydLog AB utvecklar vi, säljer och distribuerar ett modernt sortiment frukt, grönsaker och blommor till hela den svenska dagligvaruhandeln . Därtill ingår även ett klimatstyrt långtidslager för grönsaker. Med SydLog AB:s specialanpassade lager- och logistiklösningar och drygt 50 egna lastbilar som rullar dagligen med anställda chaufförer, ser vi till att produkterna transporteras från våra odlare till kund, alltid med miljön i fokus. SydGrönt Ekonomisk Förening stödjer hela koncernen inom Försäljning, Inköp, Marknad, Produkt, Kvalitet, Ekonomi, Lön, HR och IT.
Tillsammans satsar vi på framtiden med hållbar mat - från svenska odlare till dig
Förutsättningar för att lyckas i rollen
Är du en driven säljare som trivs att arbeta i en dynamisk organisation med många bollar i luften? Då är du kanske den vi söker! Till vår tradingavdelning som idag innefattar 17 produktansvariga säljare söker vi nu en kollega. Du har ett mycket nära samarbete med våra producenter inom frukt- grönt- och blommor.
I ditt uppdrag kommer du bland annat arbeta med:
Kontinuerlig kontakt med våra medlemmar
Försäljning och orderhantering
Produktansvar
Ansvar för prissättning
Uppföljning av kostnads- och prisutveckling
Säkerställa leverans till kund
Statistik, uppföljning och dokumentation av produktplanering
Förbättringar och optimering av arbetsprocesser, system och rutiner
Faktura och reklamationshantering
Kommunikation och uppföljning mot lager och logistik
Vi söker dig som har goda kunskaper antingen inom livsmedelsbranschen, gärna från frukt & grönt eller blomsterbranschen. Du har en dokumenterad erfarenhet från försäljningsarbete i minst 2-3 år samt känsla för produkter från leverantör till kund. Vidare har du goda språkkunskaper och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Rollen kräver hög känsla av service, prestigelöshet och förutsätter ett verksamhetsnära, flexibelt, snabbfotat, problemlösande och strukturerat arbetssätt där man förväntas kunna driva egna projekt och arbeta självständigt samtidigt som man har förmågan att samarbeta.
Som person har du en professionell framtoning, arbetar målmedvetet och resultatinriktat. Du är stresstålig och flexibel och trivs med många bollar i luften. Du är social och kommunikativ och har lätt för att samarbeta.
Generella förväntningar för samtlig personal inom SydGrönt koncernen:
Bidra till vår positiva marknadsföring där varje anställd är varumärkets ansikte utåt och ska fungera som en föredömlig representant för bolaget
Har respekt för våra råvaror
Aktivt arbeta med vår gemensamma arbetsmiljö där vi alla har ett ansvar
Främjar teamkänslan och verka för allas trivsel
Utför arbetet med stolthet och strävar efter att alltid göra sitt bästa
Tystnadsplikt råder gällande våra rutiner och arbetssätt, av konkurrensskäl och säkerhetsskäl
Främja likabehandling och motverka alla former av diskriminering, detta genom att aktivt välkomna och inkludera alla kollegor i gemenskapen
SydGrönt har en kompromisslös syn att arbetsmiljön ska hållas fritt från alla typer missbruk. Alkohol och Drogtester förekommer vid nyanställning.
SydGrönts värdeord
Vi ägs av våra odlare och är en jordnära och handlingskraftig verksamhet som brinner för hållbar mat och klimat. Våra anställda är nyckelspelarna i vår framgång och tillsammans sätter vi stor stolthet i att förse marknaden med våra svenskproducerade frukt och grönsaker. En rekryteringsprocess medför ett val inte bara för oss som arbetsgivare, utan även för dig som sökande, vår ambition är att våra rekryteringar ska vara transparenta och långsiktiga. Därför är det viktigt för oss att våra kandidater lär känna oss för att kunna ta rätt beslut för framtiden. Ett led i detta är att presentera våra värdeord, dessa präglar vårt sätt att arbeta i både stort och smått.
Affärsinriktad
Effektiv
Innovativ
Hållbar
Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss! Läs gärna mer om oss på www.sydgront.se
Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Placering: Helsingborg Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Frågor hänvisas till: Tradingchef Maja Holm, maja.holm@sydgront.se
Urval kommer att ske löpande, vilket innebär att anställning kan ske innan annonsens slutdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydgrönt Ekonomisk Fören
, https://www.sydgront.se/ Arbetsplats
SydGrönt Kontakt
Maja Holm maja.holm@sydgront.se
9485461