Produktansvarig för Säkra och Robusta system (TPF)
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2026-07-07
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Försvarsmakten är under stark tillväxt och för att lyckas med våra uppgifter behöver vi nu förstärka enheten med en Produktansvarig för säkra och robusta system. Du kommer att vara en del av ett kompetent, trevligt och leveransfokuserat team där ni leder och ansvarar för er egen produktportfölj. Ditt arbete hos oss har som målsättning att uppfylla Försvarsmaktens krav och behov på aktuella system.
Du som värdesätter möjligheten att ständigt utvecklas och ser en positiv utmaning i att vara en del av vår verksamhet är välkommen att söka till oss!
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst). TVK Ledsyst huvudsakliga uppgift är anskaffning, konfigurationsledning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. På TVK Ledsyst arbetar idag cirka 190 personer på sju avdelningar. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkralösningar sektionen är inriktat mot förvaltning av IT- och informationssäkerhetsprodukter, ledningssystem inom insats för högre sekretessnivåer och ansvarar för förvaltning, design och nyutveckling av nationella, internationella säkra och robusta system samt it-säkerhetsprodukter. Inom ditt ansvarsområde kommer du att planera, inrikta, budgetera och följa upp interna och externa resursers utveckling- och förvaltningsleveranser med särskilt fokus på produkt och funktionsutveckling.
Som Produktansvarig ansvarar du för produkt-och funktions utveckling genom:
Planera och budgetera verksamhet på kort och lång sikt
Koordinera och leda förvaltning- och utvecklingsaktiviteter
Följa upp och återrapportera status, progress och ekonomi
KRAVPubliceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Akademisk examen inom systemvetenskap, IT/data. Alternativt lång erfarenhet med motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt, inom eller utanför Försvarsmakten
Erfarenhet av samordning av produktutveckling och funktionsutveckling av interna eller externa leverantörer.
Erfarenhet av arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet alternativt robusta interoperabla system
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
B-KörkortDina personliga egenskaper
För att passa och trivas i denna tjänst behöver du vara noggrann och har ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Vidare ser att du är en glad, positiv, och kreativ person som trivs med att ta ansvar. Du har vilja och ambition att leda dig själv och andra samt har ett brinnande fokus på leverans. I laget är du en god kamrat som sprider glädje, energi och främjar för en god arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av försvarsindustrin, Försvarsmakten, FMV eller annan statlig myndighet
Erfarenhet av internationella samarbeten
Erfarenhet av t ex SAFe, ITIL och/eller PM3
Erfarenhet av förvaltningsramverk
Erfarenhet av budgetering, projektledning och produktionsuppföljning
Erfarenhet av tekniskförvaltning och/eller av överlämning och kvalitetsgranskning av system
Erfarenhet av produkt och funktionsutveckling
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Arbetsort: Enköping
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningen är civil
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Anette Östelius
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen
Fackliga företrädare
Saco-S – Agnetha Landquist
SEKO – Matz Felix
OFR/S – Martin Sparr
OFR/O – Heikki Videll
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9995933