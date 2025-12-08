Produktansvarig Ångteknik till Alnab Armatur AB, Göteborg
Alnab erbjuder hållbara och driftsäkra tekniska lösningar till svensk industri. Vårt noggrant utvalda sortiment gör oss till en pålitlig partner för långsiktiga investeringar. Som en del av Indutrade-koncernen kombinerar vi 50 års erfarenhet med starkt kundfokus och innovativa produkter som bidrar till en mer effektiv och hållbar processindustri.
Med en stark marknadsposition, hög teknisk kompetens och tydliga tillväxtmål är vi nu på väg in i en ny fas - där vi söker dig som vill vara med och bygga framtiden tillsammans med oss. Vill du kombinera din tekniska kompetens med affärsmannaskap och vara med och driva tillväxten i ett företag med lång tradition och starka partnerskap? Nu söker vi en Produktansvarig för vårt affärsområde ångteknik.
Om rollen
Som Produktansvarig får du ett helhetsansvar för Alnabs verksamhet inom ångteknik - ett område som är avgörande för industrins processer. Du ansvarar för relationen till vår leverantör Gestra i Tyskland, samtidigt som du är den naturliga kontakten för våra kunder inom branscher som energi & kraft, papper & cellulosa, kemi & petrokemi samt raffinaderier.
I rollen kombinerar du kommersiellt ansvar med tekniskt kunnande. Du fungerar som produktspecialist mot våra utesäljare, hanterar tekniska frågor från kunder, deltar i prissättning och har uppföljning av resultat och lönsamhet via Power BI. Du driver försäljningen framåt i nära samarbete med våra utesäljare och marknadsavdelning, och är en nyckelperson i att utveckla nya produkter och marknader.
Dina ansvarsområden
Stötta våra kunder med teknisk rådgivning för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Ansvara för affärsmässiga beslut inom ditt produktområde gällande marknadsstrategi, sortiment, prissättning och lönsamhet.
Lager- och inköpsplanering i nära dialog med leverantören för att säkerställa tillgänglighet av produkter.
Arbeta nära våra utesäljare, stöttar i kunddialoger, genomför sambesök, är aktivt involverad i offertarbetet.
Bidra till vår tillväxtresa genom att aktivt arbeta med utvecklingen av nya marknader och produkter.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom ångteknik, processindustri eller närliggande område. Du har en god teknisk förståelse och intresse för industriella processer, starkt affärsdriv och erfarenhet av att kombinera teknik och försäljning. Du har en god förmåga att bygga långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer. För att lyckas krävs en entreprenöriell drivkraft och förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi arbetar strukturerat med uppföljning så goda IT-kunskaper och vana av att arbeta med olika analysverktyg, t.ex. Power BI är nödvändigt för rollen. Du behöver vara flytande i svenska och engelska, behärskar du tyska är det klart meriterande.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett väletablerat bolag med starka leverantörsrelationer. En möjlighet att kombinera teknik och affärer i en bransch med stor betydelse för industrins utveckling. Goda förmåner såsom sjukförsäkring, goda pensionsvillkor, träningsbidrag mm. På Alnab tar vi ansvar för helheten och hjälper våra kunder till en smidigare vardag. Vi värdesätter att du är en lagspelare med ambitioner, som vill bidra till teamets utveckling och företagets fortsatta framgång.Så ansöker du
