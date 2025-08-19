Produktägare till välkänd matkedja

, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker dig som vill leda utvecklingen av en konsumentnära digital produkt under 2025. Om du har erfarenhet av produktägarrollen, drivs av att skapa värde och brinner för agil utveckling - då är detta din chans!
OM TJÄNSTEN
Som produktägare för kundens e-com team som har fokus på frontend som primärt jobbar med Optimizely. Du kommer att navigera mellan stakeholders, prioritera rätt insatser och definiera strategier för produktens framtid. Vissa initiativ är i uppstartsfas och andra är redan igång. Rollen ger dig möjlighet att påverka och utveckla både produkten och verksamheten i en dynamisk miljö där förändring och innovation står i centrum.
Kontoret är beläget i Solna och du kommer sitta i moderna och fräscha lokaler i öppna landskap och många sociala ytor.
Detta är ett konsultuppdrag på 100 % via oss på Academic Work med start omgående och sträcker sig till 2026-02-28 med möjlighet till förlängning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för teamets leveranser och säkerställa hög kvalitet
• Navigera stakeholders och prioritera produktens utvecklingsbehov
• Definiera produktens riktning och färdplan
• Ansvara för en mindre applikationsportfölj
• Driva strategiska initiativ och förändringsarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 5 års erfarenhet som produktägare
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av e-handel
• Erfarenhet av PO-roll för digital konsumentprodukt och samarbete med UX/UI
• God förståelse för agil metodik, gärna inom Safe
• Erfarenhet av kravarbete
• Vana vid verktyg som jira, miro eller likvärdigt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av personalisering/rekommendationsverktyg
• Erfarenhet från retail/DVH
För att lyckas i rollen har du, utöver bra ledarskapsförmåga, följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
