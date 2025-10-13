Produktägare till UR:s appteam i Stockholm
Vill du skapa digitala tjänster som bidrar till lärande? Sök rollen som produktägare för UR Plays appar för mobil och smart-tv!
Här får du chansen att göra skillnad för både dagens och morgondagens lärande. Som public service-bolag skapar vi digitala tjänster som ger människor kunskap för livet - utan att styras av reklamintäkter. I rollen får du kombinera strategiskt ansvar med operativ ledning i en kreativ miljö.
Vi erbjuder dig
Hos UR kombinerar du teknik, produktutveckling och samhällsnytta i en miljö som präglas av tvärfunktionellt samarbete och ett högre syfte. Här får du:
• utveckla tjänster som inte bara är roliga och utmanande, utan som också ger människor kunskap för livet
• rollen som produktägare för välkända, uppskattade produkter som dagligen används över hela Sverige
• kombinera tekniskt kunnande med samhällsnytta och samtidigt bidra till vårt viktiga public service-uppdrag
• en öppen och inkluderande arbetskultur med högt i tak, där vi är måna om trygghet och ett respektfullt arbetsklimat
• möjlighet att arbeta i ett team som har stort ansvar, frihet och glädje samverkar nära för att skapa en grym produkt
Det här gör du hos oss
I din roll som produktägare för vårt appteam ansvarar du för UR Play på iOS och Android samt för vår smart-tv-app som utvecklas av en extern leverantör. Dina uppgifter inkluderar att:
• leda och inspirera teamet som redan har ett starkt driv, stor kompetens och ett genuint engagemang i sina produkter. Din roll är att säkerställa att vision och utvecklingsriktning för appen alltid är tydlig och levande
• tillsammans med teamet kontinuerligt analysera användarbeteenden, sätta relevanta mätetal och initiera A/B-tester för att driva produktens utveckling utifrån data, insikter och användarfeedback
• organisera planering, genomföra uppskattade retrospektiv och hantera teamets backlog och roadmap
• ansvara för dialog med relevanta intressenter, både internt och externt
• sätta roadmap och följa upp utvecklingen av smart-tv-appen med vår externa leverantör
Ditt team och arbetsplats
Vi är en enhet med över 20 engagerade individer som arbetar i flera agila team. Vår mångsidighet sträcker sig över olika erfarenheter, kompetenser, åldrar och kön. Vi är utvecklare, UX/UI-designers, tjänstedesigner och produktägare. Vi samarbetar tvärfunktionellt med andra på UR för att skapa meningsfulla digitala produkter. Du kommer att tillhöra app-teamet som består av två Android-utvecklare, två iOS-utvecklare, en UX-designer och en UI-designer.
Mer om dig
Vi söker dig med en naturlig förmåga att skapa goda samarbeten, som har lätt för att bygga relationer och inger en varm, mänsklig och ibland lekfull stämning i teamet. Du lyssnar in andras perspektiv, har ett öppet sinne och ser värdet av att kommunicera tydligt och respektfullt.
Du bidrar till en positiv och hållbar arbetskultur där alla känner sig inkluderade och sedda. Du samarbetar tätt med utveckling, analys och UX för att hela teamet ska utvecklas tillsammans. Att kunna ta välavvägda beslut, tydliggöra riktning och stötta teamet mot gemensamma mål är en viktig del av din stil. Du vågar vara tydlig när det behövs och ser till att driva arbetet framåt i både stora och små frågor. Din analytiska förmåga och intresse för hur omvärlden påverkar vårt arbete ser vi som en tillgång.
Vi tror att du har:
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med produktutveckling av appar för iOS, Android och/eller smart-tv
• flerårig erfarenhet av produktägarskap, digital utveckling och agila metoder
Det är meriterande om du har erfarenhet av streamingtjänster (audio, podd, video) eller erfarenhet av leverantörsstyrning och samordning av externa partners.
