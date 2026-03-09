Produktägare till Tekniska verken
Eiss Rekrytering & Search AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eiss Rekrytering & Search AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Produktägare till Tekniska verken!
Vill du leda digital produktutveckling i en samhällsviktig verksamhet och bidra till hållbara lösningar för framtiden? Hos Tekniska verken får du möjlighet att arbeta som produktägare inom digitalisering, där du driver utvecklingen av digitala produkter och tjänster i nära samarbete med verksamhet och utveckling - i linje med visionen "Ett samhälle som håller - för vardagen och morgondagen."
Din roll
Som produktägare inom digitalisering är du en viktig del av vår utvecklingsorganisation. I rollen ansvarar du för att utveckla och förvalta digitala produkter och tjänster som skapar verkligt värde för verksamheten och våra kunder, med hög kvalitet och användarnytta i fokus. Vilket produktområde du kommer att arbeta med kan variera över tid och formas utifrån organisationens behov samt din erfarenhet och kompetens.
Du arbetar nära affärsområden, staber, beställare och utvecklingsteam för att förstå behov, omsätta dem i hållbara lösningar och säkerställa att utvecklingen håller en hög kvalitet genom hela processen. Rollen innebär ett helhetsansvar för både riktning och leverans, där du leder ett korsfunktionellt team bestående av både interna medarbetare och konsulter, med fokus på samarbete, lärande och kontinuerlig förbättring.
Du samarbetar tätt med produktledare och lösningsarkitekter för att säkerställa att utvecklingsarbetet ligger i linje med övergripande mål, arkitektur och långsiktig utveckling. Tillsammans med övriga produktägare bidrar du till att stärka och vidareutveckla Tekniska verkens digitala förmåga och kvalitet i leveransen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Äga och driva utvecklingen av digitala produkter och tjänster med fokus på kvalitet, användarnytta och värdeskapande
Samarbeta med verksamheten för att förstå behov och omsätta dem i tydliga krav och mål
Leda och stödja korsfunktionella utvecklingsteam, inklusive konsulter, enligt agila arbetssätt
Säkerställa att utvecklingsarbetet håller hög kvalitet och bidrar till organisationens övergripande mål
Bygga och vårda starka, långsiktiga relationer med intressenter och samarbetspartners
Om dig
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av produktägarskap inom mjukvaruutveckling och som trivs i en agil och föränderlig miljö. Du har ett starkt intresse för digital utveckling och en god förmåga att förstå och balansera affärsstrategier, teknik och kundbehov. Du är van att prioritera utvecklingsinitiativ utifrån värde och effekt och tar ansvar för att driva produkter från idé till leverans.
Som person är du analytisk och strategisk, med ett tydligt fokus på mål och prioriteringar. Du är kommunikativ och samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med team, beställare och andra intressenter. Du trivs i en ledande roll där du får motivera och inspirera korsfunktionella team och skapa engagemang i det dagliga arbetet. Samtidigt är du självgående, trygg i att fatta beslut och har ett naturligt driv att ta initiativ och föra arbetet framåt.
Krav för rollen
Högskoleutbildning inom IT, teknik, affärsutveckling eller motsvarande
Några års erfarenhet som produktägare eller i liknande roll inom agil mjukvaruutveckling
Erfarenhet av att leda korsfunktionella team och hantera komplexa utvecklingsinitiativ
God förmåga att prioritera krav och utvecklingsarbete för att säkerställa effektiv resursanvändning
God förståelse för affärsstrategier och kundbehov samt hur dessa omsätts i digitala produkter
Förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt med intressenter på olika nivåer
Meriterande
Erfarenhet av kravställning, backlog-hantering och refinement
Erfarenhet av AI- och/eller IoT-lösningar
Erfarenhet av att arbeta i snabbt föränderliga och komplexa miljöer
Om Tekniska verken
Tekniska verken är en kommunal koncern som tillhandahåller ett brett utbud av samhällsviktiga tjänster till cirka 260 000 privat- och företagskunder, främst i Linköping och regionen däromkring. Koncernen verkar inom olika affärsinriktningar inom infrastruktur, energi och miljö.
Tekniska verken har en stark hållbarhetsprofil och målet är att skapa världens mest resurseffektiva region. Genom att arbeta cirkulärt - där avfall blir till resurser - har Tekniska verken en unik förmåga att koppla ihop olika verksamheter och bidra till ett effektivt och miljövänligt samhälle.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Tekniska verken.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484) Arbetsplats
Eiss Recruitment Kontakt
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se Jobbnummer
9784102