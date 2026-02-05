Produktägare till Stödjande produktområden
2026-02-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Produktägare sökes till sektionen Stödjande produktområden. Vårt produktområde stödjer Transportstyrelsens centrala utskick av digital post och fysiska brev samt ärendehantering inom avdelning Fordonsinformation. Vi hanterar stora flöden i en tidskritisk miljö och arbetet sker i nära samarbete med leverantörer upphandlade enligt LOU.
I denna roll kommer du att leda produktområdet genom att sätta långsiktig riktning, säkerställa verksamhetsnytta och styra prioriteringar, planering och leveranser. Rollen verkar som länk mellan verksamhet, ledning och utvecklingsteam och säkerställer att produkten utvecklas och förvaltas i linje med fastställda mål, ekonomiska ramar och gällande regelverk. Tjänsten innebär tätt samarbete med andra kompetenser inom både verksamhet och it i en agil miljö.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- sätta långsiktig vision och färdplan för produkten
- ta fram effektmål samt följa upp och säkerställa måluppfyllelse
- äga, förvalta och prioritera produktens backlogg
- arbeta agilt i samarbete med både verksamhet och it
- vara drivande i både utveckling och förvaltning inom tilldelade ekonomiska ramar
- verka i ett nära samarbete med våra interna kärnverksamheter och säkerställa att värde skapas för dessa
- bidra till kontinuerliga förbättringar av produkt och arbetssätt.
Du måste ha
- akademisk examen inom relevant område, eller motsvarande erfarenhet
- några års aktuell och relevant erfarenhet av att leda i utvecklings- och förvaltningsarbete med fokus på it
- erfarenhet av att som verksamhetsrepresentant arbeta i nära samarbete med it
- god erfarenhet av agila metoder och arbetssätt
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenheten av uppdrag eller arbete inom offentlig sektor
- vana att samarbeta med externa leverantörer, gärna inom ramen för offentlig upphandling enligt LOU
- erfarenhet av uppföljning av mål, effekter och resultat
- kunskap om eller erfarenhet av förändringsledning i samband med it-utveckling
- arbetat i verktyg för agil planering och uppföljning (t ex. Azure DevOps eller liknande).
Vi vill att du
- är strukturerad, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt
- har ett gott ledarskap där du leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål
- är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
- har en god och tydlig kommunikationsförmåga
- arbetar bra tillsammans med andra människor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Therese Hedlund, 010 - 495 70 05 Therese.Hedlund@transportstyrelsen.se
eller enhetschef Tomas Melin, 010 - 495 45 33 Tomas.Melin@transportstyrelsen.se
. ST, Joakim Wenck och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1035. Vi behöver din ansökan senast den 26 februari 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Ersättning
