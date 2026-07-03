Produktägare till Säker digital kommunikation!
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vår tydliga målsättning är att erbjuda den bästa upplevelsen för våra användare, samtidigt som vi vill vara snabbfotade utan att göra avkall på säkerhet och stabilitet. För att klara denna förändring har vi etablerat tvärfunktionella och självförsörjande produktteam som kontinuerligt levererar värde med fokus på användarupplevelsen och ett utifrån och in perspektiv.
Vill du vara med och digitalisera Sverige och brinner för produktutveckling, från idé till lanserad produkt och vidare utveckling?
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som kommer att ha rollen som produktägare för tjänsten Säker digital kommunikation (SDK).
I rollen som produktägare kommer du att spela en central roll i att forma framtiden för denna tjänst. Du kommer att ha ansvaret för att definiera produktvisionen, prioritera produktbackloggen och samarbeta nära både kunder och vårt utvecklingsteam för att leverera funktioner som möter våra användares behov och förväntningar. Du säkerställer att produkten och dess tjänster är relevanta, användbara och tillgängliga, samt att vidareutveckling och leverans sker inom befintliga ekonomiska och resursmässiga ramar.
Ditt uppdrag
Driva dialog med kunder och verksamheter för att stötta deras digitaliseringsresa.
Följa upp, kommunicera och planera färdplaner för produkten.
Säkerställa att livscykelplaner integreras, prioriteras samt genomförs i rätt ordning.
Säkerställa attvision, mål och plan för produkten finns och vidmakthålls både ur ett affärsmässigt-, tekniskt- och användarperspektiv som ligger i linje med intressenternas önskemål.
Rollen innebär ett ansvar och mandat att prioritera aktiviteter och delta i avtal och budgetprocesser.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig ett utmanande och varierat jobb med stora individuella utvecklingsmöjligheter. Vi satsar mycket på kompetensutveckling, externa utbildningar och att ständigt hålla oss i teknikens framkant. Hos oss får du utvecklas tillsammans med duktiga och erfarna kollegor.
Du kommer att ha stora möjligheter att påverka riktningen inom produkten.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor i Göteborg, Mölndal, Borås, Skövde eller Vänersborg med arbete på distans.
Läs om våra förmåner: Förmåner för medarbetare - Västra Götalandsregionen
För att lyckas i rollen behöver du:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, verksamhetsutveckling eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig arbetserfarenhet av produktägarskap eller tjänsteansvar.
Erfarenhet av att planera, designa och leverera IT-processer/-lösningar.
Mycket god förmåga att lyssna och kommunicera med kunder och intressenter.
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.
Meriterande
Produktägarskap i agil utvecklingsmiljö.
Scrum eller liknande agila arbetssätt.
ITIL 4.
Erfarenhet av kravhantering.
Erfarenhet av ledarskap.
Kunskap och erfarenhet av SDK eller liknande tjänster för säker digital kommunikation.
Erfarenhet från offentlig sektor, Västra Götalandsregionens verksamheter eller större organisationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov och funktionella krav till tekniska lösningar. Du är kommunikativ, analytisk och strukturerad samt van att driva frågor och processer framåt. Förändring, digitalisering och ny teknik motiverar dig, och du trivs i en roll med många kontaktytor där samarbete är avgörande. Du har ett gott användarfokus och förstår hur digitalisering kan skapa nytta inom samhällsviktig verksamhet.
Vidare är det viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket kan ställa krav på svenskt medborgarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Stöd- och servicetjänster, Interna produkter och tjänster Kontakt
Vision: Jeanette Hansson jeanette.e.hansson@vgregion.se 076-7742849 Jobbnummer
9990431