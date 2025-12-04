Produktägare till Regionalt Cancercentrum Väst
Västra Götalandsregionen / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-12-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Regionalt Cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation som arbetar för att utveckla cancervården och är ett av sex regionala cancercentrum i Sverige.
Vår verksamhet strävar efter att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård på lokal, regional och nationell nivå. Vi arbetar enligt de tio kriterierna i den Nationella cancerstrategin och samarbetar nära med patienter, närstående, vårdpersonal, andra regionala och nationella programområden, universitet, myndigheter, företag och organisationer. Fyra viktiga delar av vårt arbete är vårdprocesser, vårdprogram, kvalitetsregister och screening.
RCC Väst tillhör Västra Götalandsregionen (VGR) men arbetar för hela Västra Sjukvårdsregionen, som omfattar VGR och norra Region Halland. Verksamheten är uppdelad på fyra enheter, där enhet ledningsstöd ligger direkt under avdelningschefen. RCC Väst ansvarar för att samordna arbetet med både sjukvårdsregionala och nationella uppdrag.
Om uppdraget
RCC Väst har ett nationellt stödjande uppdrag kopplat till utveckling och kvalitetssäkring gällande de nationella screeningprogrammen inom cancer. Screening IT-systemen ägs gemensamt av landets sex Regionala cancercentrum. Dessa IT-system för screening körs i en central driftsmiljö.
Arbetet som produktägare innebär att ha ansvar för produktutvecklingen av diagnosspecifika screening IT-system (omfattar kallelse- och svarssystem). I rollen ingår även att leda produktråd samt att kravställa gentemot systemleverantörer.
Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med två nationella screeningsamordnare inom både verksamhet och IT som arbetar diagnosövergripande samt en testledare/testkoordinator. I ditt arbete kommer du att även ha kontakt med representanter för respektive region och expertgrupper från hälso- och sjukvården för förankring i arbetet.
Uppdraget är på heltid och tillsvidare, med placering i Göteborg. Resor till andra regionala cancercentrum och regioner ingår i tjänsten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har akademisk IT-utbildning såsom civilingenjör eller systemvetare eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Minst fem års arbete som produktägare/projektledare med erfarenhet av arbete inom systemutveckling. Det är meriterande om du har arbetat med utveckling av IT-system inom hälso- och sjukvård och har certifiering som SCRUM-produktägare.
Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga och önskvärda egenskaper är analytiskt tänkande, initiativförmåga samt förmåga att själv strukturera och planera arbetet.
Som person är du är strukturerad, analytisk och drivande med hög servicekänsla och som hanterar att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-12-04Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Väst Kontakt
Avdelningschef, Johanna Svensson 073-3763168 Jobbnummer
9627969