Säkerhetspolisen / Datajobb / Stockholm2021-04-15Vill du vara med och bygga upp vår nya teknikorganisation? Produktområdet infrastruktur innefattar Säkerhetspolisens tekniska infrastruktur och nästa generation av den gemensamma plattformen (Iaas/Paas) och datacenter. Plattformen ska uppfylla höga krav på säkerhet, kapacitet och tillgänglighet.Ort: StockholmSista dag att ansöka är 2021-05-12Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag. För att alltid kunna ligga steget före förstärker vi oss nu inom IT och teknik.Ditt uppdragDu kommer att utgöra en central roll som produktägare i vår nya IT- och teknikorganisation genom att medverka till utveckling av arbetssätt baserat på agila principer. Ditt primära fokusområde som ägare av produktområdets backlogg är att säkerställa att prioritet och innehåll stämmer med beställarnas behov och med myndighetens långsiktiga inriktning. En viktig del i arbetet är att se till att backloggen är sammansatt och prioriterad utefter beställarnas behov, samt att det finns en balans mellan operativa insatser och tjänsteleveranser, mellan stora och små åtaganden samt mellan förutsättningsskapande teknikutveckling och kortsiktiga produktleveranser. Du har livscykelansvar för leveranser och tjänster innefattande drift, förvaltning, utveckling och avveckling. Rollen innebär att du företräder produktområdet och dess leveranser samt att du säkerställer att de följer riktlinjer och krav.I din roll kommer du vara sammankallande och leda produktrådsmöten, du ser till att planeringen är i paritet med tillgänglig kapacitet och kompetens, både kortsiktigt och långsiktigt. Du tar in arkitekturella och driftmässiga aspekter i din planering och redovisar leverans och resursåtgång. Därtill kommer du samverka med övriga produktägare, med team och chefer som verkar inom ditt produktområde vad gäller kompetensbehov, metodstöd och verktyg samt kommunicera till beställare på hela myndigheten angående arbetet och utvecklingen inom produktområdet.Medverkan till att rutiner för ändringshantering och driftsättning följs är ytterligare arbetsuppgifter som ingår i tjänsten liksom omvärldsbevakning. Du eskalerar uppkomna problem som inte går att lösa inom produktområdet samt bidrar till arbetet med att ta fram en myndighetsgemensam produktplan och områdesspecifik produktområdesplan i enlighet med vår utvecklingsstyrningsmodell.Arbetet bedrivs huvudsakligen från kontoret i Stockholm, men resor inom och även utanför Sverige kan förekomma.Din kompetensVi söker dig som har erfarenhet av arbete som produktägare eller liknande roll och som har arbetslivserfarenhet av produktledning, arbetsledning, projektledning eller förvaltningsledning. Du har högskoleutbildning, exempelvis som ingenjör, systemvetare eller har en erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift samt har ledningserfarenhet inom IT-infrastruktur och komplexa systemmiljöer med höga säkerhetskrav.Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet från något av följande områden:Erfarenhet av att leverera tjänster enligt koncepten PaaS/IaaS/IaCDriva utvecklingsarbete baserat på agila principerArbete med systemutveckling, programvaruutveckling, systemintegrationer eller IT-säkerhetKravarbete och/eller användbarhetTestledningArbete med verksamhetsutvecklingOffentlig upphandling och införandeprojektHar du även kunskap om Säkerhetspolisens uppdrag och verksamhet, eller ledningserfarenhet från framtagande av tekniska miljöer med tillgänglighet, robusthet och redundans är även det högt skattat.Dina egenskaperVi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker därför dig som har en hög social förmåga, är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med andra. Du är van att arbeta med ständiga förbättringar och har ett utvecklingsfokus som driver dig framåt. Du är analytisk, men kan se till helhetsperspektivet. För att trivas i rollen är du öppen och kan på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt ta dig an dina arbetsuppgifter.AnställningsvillkorTillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.2021-04-15Vill du veta mer om våra roller inom IT och teknik är du välkommen att ringa på tfn 010-568 71 02. Vill du veta mer om våra roller inom IT och teknik är du välkommen att ringa på tfn 010-568 71 02. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se. Ansökan ska ha kommit in senast 2021-05-12.Sista dag att ansöka är 2021-05-12