Produktägare till nätinfrastruktur
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IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitets IT-miljö. Det innebär att bl a utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Vill du vara med och utveckla framtidens IT-miljö för ett av världens topprankade universitet? Trivs du i en roll där du får kombinera teknikförståelse, IT-säkerhet, samarbete och strategisk planering i en komplex miljö med stor samhällsnytta? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en produktansvarig inom nätinfrastruktur till IT-avdelningen.
Hos oss får du vara med och driva universitetets digitala resa. Vårt uppdrag är att leverera moderna, säkra och verksamhetsanpassade IT-tjänster som skapar värde för studenter, forskare och medarbetare. Genom en tydlig modell för styrning, prioritering och långsiktig planering säkerställer vi att våra resurser används effektivt och att rätt initiativ genomförs för att stödja universitetets mål och digitala utveckling.
Du får en nyckelroll i att forma, modernisera och framtidssäkra universitetets nätinfrastruktur i en komplex och samhällsviktig IT-miljö med höga krav på stabilitet, säkerhet och långsiktig utveckling, där dina insatser bidrar till att skapa förutsättningar för utbildning och forskning i världsklass.
Mer information om oss finns på: IT-avdelningen.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som produktansvarig för nätinfrastruktur ansvarar du för utveckling, förvaltning och prioritering inom produktområdet. Du samarbetar med teamet och andra intressenter för att säkerställa att området utvecklas och möter verksamhetens behov, tekniska krav och långsiktiga mål.
Rollen innebär många kontaktytor och samverkan med teammedlemmar, teamcoach, delportföljsamordnare, chefer, produktansvariga, verksamhetsrepresentanter och leverantörer.
Teamet ansvarar för universitetets nätverksinfrastruktur och arbetar med utveckling av nya tjänster, förvaltning, support och incidenthantering med stort fokus på IT-säkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa stabil drift, hög säkerhet samt utveckling och förvaltning av nätinfrastruktur
Ansvara för strategi, prioritering, backlogg och leveranser inom produktområdet
Ansvara för att ta fram budgetunderlag för produktområdet, ekonomisk prioritering och uppföljning
Hantera beroenden till andra produkter, team och initiativ
Samarbeta med teamcoach, team, gruppchefer, delportföljsamordnare och verksamhet kring planering, prioriteringar och leveranser
Arbeta enligt agila arbetssätt och etablerade ITIL-baserade processer
Samverka med andra produktansvariga och team
Medverka i upphandlingar och ansvara för leverantörsstyrning
Säkerställa relevant dokumentation inom produktområdetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kompetens
Flera års erfarenhet i rollen som produktansvarig, produktägare (Product Owner) eller liknande inom IT-infrastruktur, gärna i miljöer med agila arbetssätt
God teknisk förståelse samt erfarenhet av att leda i komplexa tekniska miljöer. Du kan snabbt sätta dig in i nya områden och skapa dialog med teknikspecialister, verksamhet och andra intressenter
Erfarenhet av behovsfångst, kravhantering och prioritering i dialog med verksamhet och intressenter
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete inom nätinfrastruktur
Erfarenhet av leverantörsstyrning, upphandling och avtalsfrågor
Certifiering inom Product Owner, Scrum eller liknande
Personliga egenskaper:
Vi ser gärna att du:
har förmåga att arbeta självständigt, driva mot uppsatta mål samt att analysera och navigera i komplexa miljöer
har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom ett prestigelöst och inkluderande arbetssätt
skapar tydlighet i prioriteringar, riktning, mål och beslut
har god kommunikativ förmåga och kan skapa engagemang och gemensam riktning
har förmåga att balansera långsiktig utveckling med höga krav på stabilitet och kvalitet
har ett professionellt förhållningssätt och en god lösningsförmåga
Det är också viktigt att du känner dig trygg i att samarbeta med erfarna specialister och verka i miljöer där etablerade arbetssätt och perspektiv behöver möta förändring och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig möjlighet för hybridarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppchef Pernilla Looman, pernilla.looman@su.se
.
Observera att våra svarstider kan vara längre än vanligt under sommarperioden och vi har begränsad möjlighet att svara på frågor via telefon och e-post.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
IT-avdelningen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
IT-avdelningen Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9972636