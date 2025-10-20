Produktägare till globalt HSE-system!
2025-10-20
Produktägare / Business Analyst - Globalt HSE-system
Vill du arbeta i en nyckelroll där teknik, strategi och verksamhetsutveckling möts på global nivå? Vi söker en driven och strukturerad produktägare/business analyst som vill leda utvecklingen och förvaltningen av ett globalt TIA-system som stödjer områdena Hälsa, Säkerhet, Miljö, Brand och Företagssäkerhet inom en internationell organisation.
Om rollen
I denna kombinerade roll ansvarar du både för verksamhetsanalys och produktägarskap av den globala TIA-plattformen. Du representerar organisationen i ett internationellt produktägarnätverk och säkerställer att leveranser och utveckling möter koncernens krav, standarder och strategiska mål.
Du tar fram och kommunicerar den strategiska färdplanen för TIA, driver global processutveckling, etablerar styrning och säkerställer enhetlig användning och efterlevnad världen över.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva global utveckling, styrning och implementering av TIA-plattformen.
Leda onboarding och utbildning av nya organisationer och lokala koordinatorer.
Säkerställa korrekta datamodeller, behörighetsstrukturer och legala konfigurationer.
Leda globala forum och nätverk för samarbete och standardisering.
Driva initiativ för att göra TIA-data tillgänglig för analys och datadrivna beslut (t.ex. CSRD och SDP-integration).
Föra strategisk dialog kring framtida expansion av TIA som en gemensam plattform inom koncernen.
Vem är du?
Du har erfarenhet av produktägarskap, systemförvaltning eller verksamhetsutveckling i en komplex, global miljö. Du trivs med att arbeta tvärfunktionellt och att omsätta strategiska mål till konkreta lösningar. Erfarenhet från HSE-, säkerhets- eller hållbarhetsområdet är meriterande.
Du är kommunikativ, analytisk och har förmågan att skapa struktur i komplexa sammanhang. Din förmåga att bygga relationer och driva förändring globalt gör dig framgångsrik i rollen.
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta i en internationell och framtidsorienterad miljö där du får påverka hur globala säkerhets- och hållbarhetsprocesser digitaliseras och utvecklas. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för en trygg, hållbar och effektiv verksamhet världen över. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9565866