Produktägare Scada
2026-03-04
Vi söker nu en Produktägare SCADA till ett konsultuppdrag där du får en central roll i utvecklingen och förvaltningen av ett viktigt system inom teknisk drift och övervakning.
I rollen kommer du att arbeta nära både verksamhet, IT och ledning för att säkerställa att system och funktioner utvecklas i linje med verksamhetens behov. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av tekniska systemmiljöer, är van att driva utveckling och trivs i en roll med många kontaktytor.
Om uppdraget
Som produktägare ansvarar du för ett produktområde kopplat till ett SCADA-system. Produktområdet är under utveckling och du kommer därför att spela en viktig roll i att etablera arbetssätt, struktur och samarbete inom teamet.
Du arbetar med att samla in behov från verksamheten, prioritera utvecklingsinsatser och säkerställa att rätt funktionalitet utvecklas och levereras. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för prioritering och förvaltning av produktens backlog
Samla in, analysera och förtydliga behov från verksamheten
Fatta beslut kring utvecklingsinsatser och funktionella förbättringar
Samarbeta med intressenter inom verksamhet, IT och ledning
Säkerställa samsyn kring mål, prioriteringar och leveranser
Bidra till att bygga upp och utveckla ett effektivt produktteam Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 3 års erfarenhet från en ledande roll såsom IT-projektledare, objektledare eller produktägare under de senaste fem åren
Minst 3 års erfarenhet av arbete med SCADA-system
Minst 4 års erfarenhet av samverkan med interna och externa intressenter
Minst 4 års erfarenhet av leverantörs- och ekonomiuppföljning
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis Scrum
Erfarenhet av upphandling enligt LOU eller LUF
Erfarenhet av SCADA-system inom elövervakning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt
Är kommunikativ och trygg i dialog med olika intressenter
Har förmåga att prioritera och fatta beslut
Trivs i en roll där samarbete och koordinering är centralt
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 % (40 timmar per vecka)
Placering: Stockholm (Kungsholmen)
Arbetsform: Hybrid - både på plats och distansarbete
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
