Produktägare med intresse för utveckling
2026-03-25
Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikunder. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser.
Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden - välkommen att växa tillsammans med oss!
Avdelningen Verksamhetsstöd har en myndighetsövergripande roll och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till övriga avdelningar, så att Ei kan fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Vi arbetar för att Ei:s verksamhet ska vara effektiv med god kvalitet. På avdelningen finns sex enheter: ekonomi, HR, säkerhet, IT, kommunikation och chefsekonomfunktionen.
IT-enheten ansvarar för alla teknikrelaterade frågor och leder både utvecklings- och förvaltningsprojekt för att stärka vår digitala infrastruktur.
IT-enhetens uppdrag är att stärka myndighetens effektivitet och stabilitet genom ett modernt och flexibelt IT-stöd.
Enheten består av åtta medarbetare och utgör länken mellan verksamheten och våra leverantörer. IT-drift, helpdesk och utveckling är outsourcad. Vi arbetar med moderna verktyg och molnlösningar med stort fokus på att stödja verksamheten. Verksamheten är till stor del digitaliserad idag och vi befinner oss just nu i en spännande förändringsresa där vi bygger en ny, modern IT-arkitektur baserad på molnteknik. Det innebär också att vi arbetar med moderna agila arbetssätt i vår utveckling.
Nu söker vi en produktägare till IT-enheten.

Dina arbetsuppgifter
Som produktägare hos oss har du ett övergripande ansvar över vissa system och sköter allt ifrån utvecklingsprojekt till vidareutveckling och budget. Du kommer att vara länken mellan verksamheten och IT där du identifierar och prioriterar behov. Vidare driver du projekt i varierande storlek inom områden som systemutveckling, infrastruktur och arbetssätt. Du kan även komma att få delansvar i den generella IT-leveransen från vår driftpartner.
Du arbetar tätt tillsammans med dina kollegor på IT-enheten och bidrar med din kompetens för att lösa de utmaningar vi ställs inför. Som en del av en sammansvetsad IT-enhet arbetar vi flexibelt och delar ansvaret för att skapa de bästa IT-lösningarna. Hos oss får du möjlighet att ta stort eget ansvar och påverka både strategiska beslut och operativt arbete. I vår ständigt utvecklande miljö arbetar vi tillsammans agilt med utvecklare i DevOps-team. Vi söker dig som gillar att ta initiativ och bidra med nytänkande i en bransch som står inför snabba och nödvändiga förändringar. Vi lovar dig en intressant resa att vara med på. Kvalifikationer
I det här jobbet ska du ha
- relevant eftergymnasial utbildning inom IT alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- erfarenhet av förvaltningsledning, projektledning eller annat arbete inom IT som vi bedömer som relevant för rollen
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller förvaltningsledning på en större myndighet. Erfarenhet av DevOps eller arbete enligt agila arbetsätt är också meriterande.
Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du
- har god kommunikations- och samarbetsförmåga
- har helhetssyn, är lyhörd och har ett användarperspektiv
- har god förmåga att självständigt leda förändringsprojekt
- är analytisk och noggrann
- är innovativ, lösningsorienterad och prestigelös.
Detta erbjuder vi
På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. Läs gärna om våra https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei/bra-arbetsvillkor.
Om Ei
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver https://elpriskollen.se/
- Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser.
Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter.
Ei har runt 230 anställda och vi finns i moderna lokaler i Eskilstuna.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan som ska innehålla ansökningsbrev och CV på svenska. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning. Läs eller se film om vårt intressanta uppdrag och hur det är att https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei. Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Energimarknadsinspektionen
(org.nr 202100-5695)

Kontakt
Carolina Tollén 016-162580
9819534