Produktägare med fokus på elmarknad
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Ett smart och meningsfullt val
Vill du arbeta inom elmarknaden och samtidigt ta en roll i utvecklingen mot datatdrivna arbetsätt? Vi söker dig som är i början av din karriär och vill växa in i rollen som produktägare med fokus på elmarknad och data.
Din nya arbetsplats?
Holmen Energi är en del av Holmenkoncernen och producerar förnybar energi från både vind och vatten. Vi spelar en aktiv roll i Sveriges hållbara energiförsörjning och bidrar till Europas omställning mot ett fossilfritt energisystem.
Som en av Sveriges största markägare har vi en unik position – med både kraftproducerande anläggningar och elintensiv industri i vår portfölj. Det ger oss stora möjligheter att påverka, utveckla och tänka nytt, inte minst inom digitalisering, AI-och datadrivna arbetssätt och utveckling av vår elmarknadsaffär.
Holmenkoncernen omfattar fyra affärsområden – Skog, Energi, Trävaror samt Kartong och Papper – vilket ger oss en stark och stabil position på energimarknaden. Här får du möjlighet att arbeta i en framtidsbransch och kombinera analys, affärsförståelse och hållbarhet – i en roll där du bidrar till både lönsamhet och samhällsnytta.
Din framtida utmaning
Som Produktägare inom elmarknad ingår du i ett mindre team med stora kontaktytor både internt och externt. Du kommer arbeta nära våra utvecklingsteam och affärsverksamheten såväl inom affärsområdet som inom andra delar av koncernen.
För att optimera vår elhandel behöver såväl vår elproduktion som industrins konsumtion tas i beaktande. Det ger oss tillgång till stora datamängder och komplexa frågeställningar men också möjligheten att omsätta analys till verklig affärsnytta. Du är med och fångar upp behov, bidrar till att strukturera dem och följer med i utvecklingen av lösningar som skapar värde i vår affär.
Rollen passar dig som vill arbeta i gränslandet mellan elmarknad, analys och teknik - och som vill och har förmågan att utvecklas i takt med uppgiften.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Stötta i produktägarskap för lösningar kopplade till elmarknad och data
Bidra till att samla in och strukturera verksamhetens behov
Vara med och formulera krav och underlag till utvecklingsteam
Delta i dialogen mellan verksamhet och utveckling
Följa upp och bidra till att lösningar som ger affärsnytta
Vara med och utveckla arbetssätt kring data och analys
För att lyckas i rollen
Vi ser att du har en civilingenjörsutbildning inom till exempel Energisystem, Teknisk fysik, Industriell ekonomi eller annan passande inriktning. Har med dig kunskaper och/eller erfarenhet av att ha arbetat med digitala hjälpmedel, datahantering och analys.
Du är i början av din karriär, kanske på ditt första jobb och vill nu ta nästa steg, alternativt har du precis tagit din examen. Att du har grundläggande kunskaper om eller arbetat inom elmarknaden/branschen är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaper som vi ser är viktiga för att lyckas i rollen:
Kommunikativ och konstruktiv i dialog med olika typer av roller
Förtroendeingivande och lyhörd
Affärsintresserad och vill förstå helheten
Har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
Är genuint intresserad av att arbeta datadrivet och nära teknik
Social och samarbetsorienterad
Nyfiken, ansvarstagande och vill samt har förmågan att utvecklas över tid
Du blir en del av vår resa mot en än mer digital och analytiskt driven verksamhet, där din förmåga att se mönster, förstå samband och omsätta data till beslut tillsammans med dina kollegor, gör verklig skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Då vi går in i semestertider ber vi dig ha överseende med att vi inte kommer besvara din ansökan lika snabbt som vanligt.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig möjligheten att i ett stabilt bolag tillsammans med erfarna kollegor växa in i en utmanande och ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar långsiktigt både med verksamheten och våra medarbetare där vi med mod, engagemang och ansvar utvecklar både oss själva, varandra och verksamheten.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Grön energi från våra marker Holmen producerar förnybar energi från vind och vatten. Vi äger 21 vattenkraftverk i Sverige, själva och tillsammans med andra, och investerar i att bygga mer vindkraft på vår egen mark. Vid sidan av energiproduktionen utvecklar vi andra möjligheter på vår mark, till exempel bostäder och bergtäkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
113 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Energy Manager
Filip Englund filip.englund@holmen.com +46737045752 Jobbnummer
9979475